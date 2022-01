Cultura.- Vanessa Kirby sustituirá a Jodie Comer como la mujer de Napoleón en Kitbag de Ridley Scott

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Ridley Scott está preparando Kitbag, biopic sobre Napoleón Bonaparte encabezado por Joaquin Phoenix. Aunque inicialmente Jodie Comer iba a dar vida a Josephine, mujer del protagonista, ahora el rol ha ido a parar a Vanessa Kirby.



Así lo ha revelado The Hollywood Reporter, que señala que la cinta gira en torno al "ascenso del francés en el campo de batalla y en la política, mientras se centra en la historia de amor entre él y Josephine".



Kirby, que interpretó a la princesa Margarita en las dos primeras temporadas de The Crown de Netflix, fue nominada al Oscar por Fragmentos de una mujer. También ha participado en películas como Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Misión Imposible: Fallout o Antes de ti. Próximamente aparecerá en la octava entrega de Misión Imposible y la película The Son a las órdenes de Florian Zeller.



Comer ya anticipó anteriormente que no formaría parte del reparto de Kitbag debido a un conflicto de calendario por la obra de teatro Prima Facie. "Desafortunadamente, debido al COVID-19 y los cambios de calendario, no creo que pueda hacer que Kitbag encaje en este momento", comentó a THR. Kitbag comenzará su rodaje en Europa a finales de enero, mientras que Comer empezará los ensayos de Prima Facie en marzo.



La actriz, que saltó a la fama gracias a la serie Killing Eve, ya ha trabajado con Scott en El último duelo. En 2022 lanzará nuevos episodios de la mencionada ficción, en la que comparte planos con Sandra Oh. Su último trabajo es Help, tv movie que trata sobre la pandemia de coronavirus en Liverpool.