Cultura.- Gal Gadot reconoce que el vídeo de Imagine fue "de mal gusto"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El mundo se paró en marzo de 2020, cuando estalló a nivel global la pandemia de coronavirus y empezaron los confinamientos. El 18 de marzo de ese mismo mes Gal Gadot compartió un vídeo en el que varias celebridades aparecían cantando Imagine desde sus casas. Ahora la actriz ha admitido que el criticado clip fue "de mal gusto".



Kristin Wiig, Jimmy Fallon, Natalie Portman, Sarah Silverman, James Marsden, Pedro Pascal, Amy Adams, Mark Ruffalo o Will Ferrell son algunos de los famosos que aparecen en el vídeo. Algunas personas consideraron que el clip evidenciaba el privilegio de sus protagonistas, que probablemente apenas se vieron afectados por problemas como la pérdida de empleo o la falta de espacio durante el confinamiento. Otros tacharon la iniciativa de superficial y acusaron a las celebridades que aparecen de intentar llamar la atención.



Casi dos años después de colgar el vídeo, Gadot ha reconocido que no fue buena idea. "Toda la controversia de Imagine es graciosa. Estaba llamando a Kristen Wiig y le dije: 'Escucha, quiero hacer esto'. La pandemia ocurrió en Europa e Israel antes de que llegara a Estados Unidos. Estaba viendo hacia dónde se dirigía todo. Pero el vídeo llegó demasiado pronto. No fue el momento adecuado y no fue lo correcto. Fue de mal gusto. Las intenciones eran puras, pero a veces no das en el blanco, ¿verdad?", contó en una entrevista con InStyle.



El vídeo, compartido en el perfil de Instagram de Gadot, está lleno de comentarios negativos. "Tienen el descaro de cantar 'ìmagine no possessions' (imagina que no hay posesiones), panda de hipócritas", escribió un usuario. "Esto da vergüenza ajena", señaló otro internauta. "Increíblemente ajeno a la realidad. El vídeo más tonto y vergonzoso de 2020", opinó otro usuario.