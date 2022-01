Coronavirus.- Israel notifica por primera vez cerca de 12.000 casos de coronavirus en un día

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Israel han notificado este miércoles cerca de 12.000 casos de coronavirus durante el último día, una cifra que supone un nuevo máximo desde el inicio de la pandemia y que tiene lugar en medio de un aumento de los contagios achacado principalmente a la variante ómicron.



El Ministerio de Sanidad israelí ha señalado en su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 11.978 positivos, lo que eleva el total a 1.420.847, con 8.247. fallecidos a causa de la COVID-19. La cifra supera el anterior máximo, que databa de septiembre,



Asimismo, ha indicado que en estos momentos hay 57.858 casos activos, entre ellos 125 pacientes en estado grave, 46 de los cuales se encuentran en estado crítico, entre ellos 15 que están conectados a respiradores a causa de la COVID-19.



Por otra parte, ha apuntado que 6.595.473 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las que 5.941.477 cuentan ya con la pauta completa y 4.284.424 han recibido una tercera dosis de refuerzo.



Alrededor del 61 por ciento de los 9,4 millones de israelíes cuentan con la pauta completa de vacunación, lo que implica que cerca de un tercio de la población no cuenta con inmunidad ante la pandemia.



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, anunció el domingo la aprobación de la administración de una cuarta dosis de la vacuna a la población mayor de 60 años y al personal sanitario.



Además, afirmó que las personas vacunadas a partir de 5 años que den negativo no tendrán que guardar cuarentena por contacto, mientras que quienes no estén vacunados tendrán que guardar siete días de cuarentena incluso si dan negativo en la prueba.