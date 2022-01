Corea del Norte dispararía misil balístico, según Corea del Sur

(Bloomberg) -- Corea del Norte disparó un proyectil no identificado en las aguas de su costa este el miércoles, dijo el ejército de Corea del Sur. Por su parte, la Guardia Costera de Japón indicó que el objeto parecía ser un misil balístico y que ya había aterrizado.

El lanzamiento sería el primero del año de Corea del Norte y se produce días después de que el líder Kim Jong Un, instara a su Estado a centrarse en aliviar la escasez de alimentos y contener el covid, en una evaluación de política de Año Nuevo que sugirió que sostendría conversaciones nucleares con EE.UU. en los próximos meses.

Nota Original:

North Korea Appears to Have Fired Ballistic Missile

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.