Corea del Norte dispara un proyectil no identificado, asegura ejército surcoreano

Amplía con guardacostas japoneses ///Seúl, 5 Ene 2022 (AFP) - Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado al mar, informó el miércoles el ejército de Corea del Sur, en el que sería el primer ensayo militar de Pyongyang en 2022.El proyectil cayó en el mar al este de esta península asiática, indicó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, sin dar más detalles sobre el lanzamiento.El servicio de guardacostas japonés señaló que habían detectado lo que parecían ser misiles balísticos lanzados desde Corea del Norte y advirtió a los navíos en esa zona no acercarse a ningún objeto sospechoso.Entre septiembre y octubre de 2021, el país comunista anunció ensayos exitosos de misiles de crucero de largo alcance, misiles balísticos desde un submarino y desde un tren, además de lo que definió como una prueba de misil hipersónico.Desde entonces, la actividad militar de Pyongyang se había frenado mientras el régimen comunista guarda todavía silencio sobre los llamados a negociar de Estados Unidos.En una importante reunión del partido la semana pasada, Kim Jong Un no mencionó a Estados Unidos y abogó por seguir desarrollando sus capacidades militares a pesar de las penurias económicas del país por las sanciones internacionales y la pandemia del coronavirus.El país ha dejado de lado las conversaciones sobre su programa nuclear desde que en 2019 fracasó el diálogo entre Kim y el entonces presidente estadounidense Donald Trump.El sucesor de Trump, el demócrata Joe Biden, ha declarado repetidamente la predisposición de la nueva administración a reunirse con representantes norcoreanos.Pero hasta ahora Pyongyang ha menospreciado esta oferta y ha acusado a Washington de mantener su política "hostil".sh/mtp/dbh/llu/atm