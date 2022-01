Cinco presidentes autonómicos, tres de ellos del PSOE, y dos ministras critican a Garzón tras sus declaraciones

02-12-2021 El ministro de Consumo, Alberto Garzón, posa para Europa Press, en la sede del Ministerio, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid (España). Alberto Garzón, es un economista y político español, coordinador federal de Izquierda Unida desde 2016 y ministro de Consumo del Gobierno de España desde enero de 2020. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las afirmaciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en un medio británico sobre la calidad de la "mala calidad" de la carne que se exporta desde España han generado reacciones por parte del bloque socialista del Gobierno, que defiende el apoyo al sector ganadero, y de cinco presidentes autonómicos, alguno de ellos llegando a pedir su dimisión.



El primero en mostrar su rechazo a las palabras del titular de Consumo ha sido el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que ha defendido el modelo de ganadería asturiano y ha criticado que algunos diputados no lo conozcan y se limiten a "decir y defender lo que les mandan desde Madrid".



"Cuando me refiero a Madrid, me refiero a algún partido y los argumentarios que les envían a sus cargos autonómicos para que repitan una y otra vez", ha escrito en un mensaje en la red social Twitter.



A Barbón le ha seguido el presidente aragonés, Javier Lambán, que ha señalado que quien hace estas declaraciones "no puede ser ministro de España ni un día más".



"Estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible", ha censurado el socialista aragonés, que lo ha calificado de "insulto a la inteligencia".



También se ha pronunciado su homólogo de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, que ha pedido a Garzón unas rectificación porque, según ha apuntado, "no se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior". "Nuestra carne cumple todos los estándares de control y es de primera calidad", ha defendido.



El de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asistirá este domingo al acto del PSOE en Palencia, que lleve "la rectificación" o el "cese" del ministro de Consumo, Alberto Garzón, porque es "reincidente en sus ataques a la ganadería".



Mañueco ha dado a Sánchez las opciones de Lambán y Page, el cese o la rectificación, porque "no puede mantener en su Gobierno a quien pone en peligro una actividad esencial". En este sentido, el dirigente del PP ha avisado que las críticas de Garzón por su "defensa de las mujeres y los hombres del campo" no le van a frenar.



Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado al ministro del bloque de Podemos que contribuya a generar "mala reputación y eche por tierra la profesionalidad" de los ganaderos.



"No se entiende que un ministro del Gobierno de España contribuya a generar mala reputación y eche por tierra la profesionalidad de nuestros ganaderos. Y no es la primera vez. Es un sector muy serio que crea empleo y da de comer a muchas familias en España y Andalucía", ha indicado Moreno tras esas palabras del ministro, al que ha reclamado "respeto" para este sector.



DECLARACIONES A TÍTULO PERSONAL



La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha desautorizado al ministro de Consumo, asegurando que sus declaraciones son opiniones "a título personal" y no del Gobierno, y ha evitado pronunciarse sobre si debe dimitir o no o rectificar sus palabras.



En este sentido y al ser preguntada durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, si cree que el ministro debería dimitir como le ha pedido el sector, Isabel Rodríguez se ha limitado a decir: "eso se lo deberá preguntar a él".



"Él hablaba a título personal", ha insistido la ministra, quien ha recalcado que esa no es la posición del Gobierno, sino que las posiciones del Ejecutivo con relación a la ganadería son los acuerdos que salen del Consejo de Ministros y que el presidente Pedro Sánchez ha realizado declaraciones apoyando al sector ganadero del país.



En estos mismos términos se ha pronunciado la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que ha asegurado que "lo que todo el mundo conoce" es que España "es un país gran productor de alimentos de calidad" y en el que conviven tanto modelos intensivos como extensivos.