Carlos Checa no sale a la cuarta etapa tras volcar con su coche en la tercera

El español Carlos Checa (MD Rallye), debutante en el Dakar, volcó en la etapa 3 disputada ayer martes con inicio y final en Al Qaisumah (Arabia Saudí) . EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción deportes, 5 ene (EFE).- El español Carlos Checa (MD Rallye), debutante en el Dakar, volcó en la etapa 3 disputada ayer martes con inicio y final en Al Qaisumah (Arabia Saudí) y los desperfectos de su coche le impidieron participar en la cuarta, la especial más larga del Dakar con 465 kilómetros.

“Hoy no podemos tomar la salida porque el Óptimus no está reparado del todo, pero espero disputar las 6 últimas etapas”, escribió en sus redes sociales.

Checa (MD Rallye) vivió la parte dura del rally, tras tres días previos de competición a buen nivel en la categoría de coches, siendo el segundo mejor español de la general hasta la tercera etapa.

Junto con Ferran Marco, su copiloto, pidieron asistencia al no poder arreglar los problemas ocasionados por el vuelco y retomar la marcha, pero su coche llegó tarde al campamento y fue imposible que los mecánicos lo pusieran a punto para retomar la carrera.

El expiloto del Mundial de motociclismo y campeón en 2011 del Mundial de Superbikes era, hasta la tercera etapa, 22º en la general de coches, segundo español mejor clasificado.