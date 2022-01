Bolivia informa de 9.242 nuevos casos covid, un nuevo récord de contagios

Un miembro del Sistema Departamental de Salud realiza una prueba de covid-19 a una persona en La Paz (Bolivia), en una fotografía de archivo. EFE/Martín Alipaz

La Paz, 4 ene (EFE).- Bolivia alcanzó este martes 9.242 nuevos casos de la covid-19, la cantidad más alta desde el inicio de la pandemia, además de 47 decesos mientras el país atraviesa una intensa cuarta ola de contagios que comenzó a fines de octubre del año pasado.

Al igual que este récord nacional, el departamento de Santa Cruz, el más grande y golpeado por la pandemia, tuvo esta jornada su nivel histórico más elevado con 6.047 casos y 34 fallecidos.

El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Carlos Hurtado, informó que el índice de positividad en esa región es de 54 %, lo que equivale a que de cada centenar de pruebas tomadas más de la mitad resultan positivas.

Hurtado explicó que de los 34 muertos reportados en Santa Cruz 21 no tenían vacuna, además que en los centros de salud hay 152 personas en cuidados intensivos y 111 de ellas conectadas a un respirador.

Esto se debe a que "la población está acudiendo a recibir muy tarde a recibir atención médica", remarcó.

Ante esta situación, el ministro de Salud, Jeyson Auza, anunció que se desplegaron en el departamento de Santa Cruz más de 187 médicos que trabajarán en unas 33 ambulancias que se desplazarán en distintos puntos para intensificar la vacunación y la detección de casos de la covid-19.

El panorama en otras regiones del país es también un notorio ascenso de casos como Cochabamba, donde se reportaron 988 contagios, Tarija, que registró 708, y Chuquisaca que, acumuló 545.

Con menos casos están las regiones de La Paz con 293, Beni 289, Oruro 170, Potosí 165 y Pando con 37.

Con las cifras de esta jornada, Bolivia acumula 19.810 fallecidos y 631.554 casos confirmados desde la llegada de la pandemia en marzo de 2020, mientras que 76.025 son los casos que se mantienen activos.

En este cuarto pico se ha manifestado con más intensidad la pasada semana con casos diarios que se aproximaron a los 8.000 aunque con una tasa de letalidad del 0,7 %.

Paralelamente, el proceso de vacunación que comenzó hace casi un año ha logrado la aplicación de 10.119.454 vacunas entre primeras, segundas y terceras dosis que en distintas etapas se han administrado a mayores de 5 años.

De este trabajo, 4.856.771 son primeras dosis y 3.688.758 de la segunda, 581.401 son dosis de refuerzo mientras 992.524 pertenecen a inmunizantes con dosis única a mayores de 18 años.

Entre adolescentes de 12 a 17 años se han aplicado 542.325 primeras dosis y 335.814 de la segunda, en tanto que en el rango de 5 a 11 años se emplearon 260.519 y 14.622 inmunizaciones del primer y segundo componente, respectivamente.

Desde el 1 de enero pasado rige en Bolivia la exigencia del carné de vacunación, de verificación digital, como requisito para la realización de varios trámites y el ingreso a sitios públicos o privados, una medida que ha elevado los registros de inmunización.

Aunque la vacunación en el país no es obligatoria, quienes decidan no vacunarse tienen la posibilidad de presentar una prueba PCR, de no más de 48 horas de validez, para realizar actividades en espacios públicos.