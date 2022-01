Beyond Meat sube tras confirmación que KFC venderá pollo vegetal

(Bloomberg) -- Las acciones de Beyond Meat Inc. subían después de que Yum! Brands Inc. confirmó que sus restaurantes KFC comenzarán a vender pollo de origen vegetal el 10 de enero.

El producto conocido como “Beyond Fried Chicken” se ofrecerá por un tiempo limitado en los restaurantes de KFC en Estados Unidos, dijeron las compañías el miércoles en un comunicado. El producto estará disponible como comida combinada o a la carta en pedidos de seis o 12 piezas. Los precios comienzan en US$6,99, sin impuestos, y pueden variar según la ubicación.

El lanzamiento marca un nuevo paso en la asociación entre las dos marcas. En 2020, KFC probó los nuggets de sucedáneo de pollo de Beyond Meat en unos 70 lugares en dos estados después del éxito de una prueba inicial.

En ese momento, las empresas habían dicho que estaban buscando ofrecer un producto que pareciera y supiera como carne real de pollo cortada en rodajas.

Beyond Meat y KFC dijeron el miércoles que el pollo a base de plantas no se prepara de manera vegana o vegetariana. Los planes para el lanzamiento fueron informados anteriormente el martes por la tarde por CNBC.

Las acciones de Beyond subieron hasta un 7,2% el miércoles y a las 9:36 a.m. en Nueva York registraba un alza de 4,4% a US$64,31.

La cadena Taco Bell de Yum también está trabajando con Beyond Meat para crear una proteína a base de plantas. Taco Bell canceló una prueba planificada anteriormente de un símil de carne asada de Beyond Meat, según personas con conocimiento directo del asunto.

Los alimentos de origen vegetal están resonando entre los consumidores en medio de una creciente preocupación por el medio ambiente y el bienestar de los animales. Las principales cadenas de restaurantes, incluidas McDonald’s Corp., Starbucks Corp. y Burger King de Restaurant Brands International Inc. se han asociado en los últimos años con Beyond Meat e Impossible Foods Inc. para ofrecer alimentos de origen vegetal.

