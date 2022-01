Argentina.- El cantautor y escultor vasco Joseba Gotzon ofrecerá un concierto acústico en Málaga el 13 de enero

05-01-2022 Cartel del concierto del cantautor y escultor vasco Joseba Gotzon en Málaga CULTURA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO JOSEBA GOTZON



También expondrá en el Ateneo su obra "El hierro y la voz"



BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)



El cantautor y escultor vasco Joseba Gotzon ofrecerá un concierto acústico en la Sala The Hall de Málaga el próximo 13 de enero, en el que hará un repaso a su discografía interpretando canciones de diferentes álbumes como "Gris", "Lau Hormen artean" (Entre cuatro paredes", "Te necesito" (disco grabado en directo homenaje al poeta Marrodán en el que participó la cantante onubense Argentina) o "Erotisme".



El músico de Portugalete tiene una trayectoria de más de 35 años con 18 discos en el mercado, más de 250 canciones registradas y giras internacionales por Georgia, Italia, Portugal, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, Mexico o Cuba.



Este será el segundo concierto que ofrece en la Sala The Hall. Con anterioridad, Joseba Gotzon grabó en el estudio de Marbella Fhersound Music Studios parte del disco "Padelitis" en el que participó también Eva Sedano, corista y bailaoa de Fuengirola. Además, el vídeo clip de la canción de este disco "Si has llegado a destiempo" lo rodó entre Marbella y San Pedro Alcántara, según ha recordado el propio autor.



LA EXPOSICIÓN "EL HIERRO Y LA VOZ" EN EL ATENEO



Además, el 14 de enero, a las 19.00 horas, Joseba Gotzon inaugurará la exposición "El hierro y la voz" en la Sala Pérez Estrada, del Ateneo de Málaga. En esta muestra se podrán ver 15 esculturas realizadas totalmente en hierro, agrupadas en dos colecciones "Zortzi" (ocho) y "Tubo".



El día de la inauguración el autor ofrecerá una visita guiada donde explicará el contenido de su obra: de dónde surgen estas creaciones, la relación del hierro con la voz y las características del "ochote" u "octeto" un género coral surgido en el seno de la Sociedad Coral de Bilbao en el año 1930.



La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 25 de febrero, en horario de 11.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas, de lunes a viernes.