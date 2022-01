Anabel Pantoja y Dulce, así ha sido su discusión en 'Sálvame Diario'

05-01-2022 DULCE, EN 'SÁLAVME'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 5 (CHANCE)



"Simplemente voy a entrar para decir una cosa, yo a esta señora la he querido muchísimo, la he tenido mucho cariño, lo único que le voy a pedir es que deje de amenazar, yo a mi madre la he hecho mucho de sufrir porque son cosas de todos los adolescentes", éstas eran las primeras palabras de Anabel Pantoja tras entrar por teléfono este miércoles en 'Sálvame Diario'.



Dulce se encontraba en plató y decía minutos antes que Anabel Pantoja había hecho pasar mucho sufrimiento a su madre, Mercedes, por la vida que llevaba de adolescente... pero también recordaba el 'Deluxe' que hizo la sobrinísima cuando Isa Pantoja estaba en 'Supervivientes' para hablar de su familia y dejar a 'la niña' en mal lugar.



Anabel Pantoja, que entraba bastante enfadada, aseguraba que: "Mi madre no te habla por cómo te has comportado y por lo que has hecho conmigo, mi madre te ha querido y te ha abierto las puertas de mi casa. Me has pisoteado y has querido humillarme", ya que al parecer la madre de la sobrinísima y Dulce gozaban de una buena relación hasta ese 'Deluxe'.



Mientras que Dulce no se callaba y no dejaba hablar a la colaboradora, Anabel la contestaba: "Te voy a decir una cosa Dulce María de la Piedra, me siento en un poli por lo que me siento y de la niña solo dije que era muy fría. Estoy cansada de que estés con el chantaje, todo el mundo sabe por qué hice el poli y lo hablé con Isa, con mi prima".



Pero Dulce no podía contenerse las palabras y le aseguraba que había vendido a su prima cuando se sentó en el 'Deluxe', además de recordarla que ella sabe muchos actos que tuvo de joven y por los que hizo sufrir a la madre: "Eres una sinvergüenza y te retratas tú misma, has quedado para eso, para hablar de los Pantoja. No te quiere ni tu familia".



A esto Dulce no se quedaba callada y la contestaba: "Tu tía y tu tío a ti no te quieren, quieres que cuente todo lo que han dicho de ti y no estoy en Barcelona por mi niña, porque está sola, estúpida, me vas a decir a mí que no me quiere mi familia" y Anabel por otro lado le advertía: "Si tienes que contar algo de mí, cuéntalo, con pruebas y documentos. Deja de tirar mierda".