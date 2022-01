AMP.- Fútbol/Copa.- (Cró) Real Sociedad, Valencia y Mallorca sufren para estar en octavos y el Baleares alarga la fiesta

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad, el Valencia y el Mallorca sufrieron mucho para lograr este miércoles su clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey 2021-2022 después de imponerse de forma ajustada al Leganés (2-3), el Cartagena (1-2) y el Eibar (1-2), respectivamente; mientras que el Atlético Baleares certificó una nueva sorpresa al eliminar al Celta de Vigo por 2-1.



El conjunto realista, campeón de la temporada 2019-2020, demostró que no pasa por su momento más sólido y terminó complicándose un billete que parecía tener en su mano en Butarque ante un 'Lega' que firmó una gran segunda parte para llevar hasta el límite a su rival.



Imanol Alguacil se tomó en serio el duelo y puso en liza a un once muy competitivo con, entre otros, Oyarzabal, Isak, Januzaj y Merino, y su equipo salió muy centrado y pronto empezó a encarrilar la eliminatoria con el tempranero gol del delantero sueco, al borde del fuera de juego y definiendo con mucha calidad.



La Real fue mejor en la primera parte y antes del descanso hizo un, en principio, tranquilizador 0-2 por medio de su capitán, que volvía tras cumplir sanción. Todo parecía llano para los 'txuri-urdines' cuando entre que aflojó y el Leganés no se dejó llevar se le complicó el choque.



Así, el conjunto madrileño fue capaz de igualar el partido con un doblete de Juan Muñoz que le hizo soñar hasta que un penalti transformado por Oyarzabal y una parada final de Ryan a Sabin Merino le hicieron despertar.



Peor lo pasó el Valencia, campeón de la Copa del Rey en la 2018-2019, que sólo pudo acabar con la resistencia de una atrevido Cartagena en el minuto 92 cuando hizo el 1-2 definitivo y después de haberlo pasado bastante mal sobre todo en el segundo tiempo.



El Estadio Cartagonova vivió un cruce eléctrico y tenso en el que José Bordalás tampoco dispuso de un once bastante competitivo ante un rival que prescindió de su goleador, Rubén Castro, pero que tuvo en Douda y Ortuño a dos jugadores que fueron un quebradero de cabeza continuo para la defensa valencianista.



Carlos Soler, de falta directa, abrió el marcador para los visitantes, que pese a la ventaja nunca terminaron de encontrarse cómodos y que tuvieron que encomendarse a las buenas acciones de Jaume Domenech para mantener su ventaja porque el Cartagena buscó con mucho ímpetu la igualada tras el descanso.



El Valencia no acertó a sentenciar y finalmente los locales encontraron su premio con un penalti anotado por Ortuño en el 75. La prórroga parecía servida cuando otra falta, lanzada por Wass, no la atajo correctamente Prior y Cheryshev anduvo listo para aliviar a los suyos.



Finalmente, en la terna de partidos de las 16.00 horas, el Mallorca tampoco se libró de los apuros que se presagiaban en Ipurua ante el Eibar, segundo clasificado de LaLiga SmartBank. Los 'armeros' fueron por delante gracias a un gol de Blanco hasta el minuto 68 cuando empató Gayà. Ángel, en el 82, firmaba la remontada y el pase de los de Luis García Plaza.



EL ATLÉTICO BALEARES MANTIENE VIVO EL SUEÑO



Por su parte, el Atlético Baleares volvió a eliminar a un 'Primera' tras hacerlo con el Getafe en su enfrentamiento con el Celta. Los pupilos de Xavi Calm necesitaron un gol milagroso -tras un testarazo espectacular- de Manel Martínez, el gran héroe de la noche para los insulares gracias a su doblete.



El delantero barcelonés abrió la cuenta local con un violento cabezazo, pasado el cuarto de hora, pero Brais Méndez fue capaz de establecer la igualada en la recta final del encuentro, cuando los del 'Chacho' Coudet ya habían puesto toda la carne en el asador. Sin embargo, a 15' para el final llegó el definitivo 1-2 que desató la locura del Estadio Balear y un nuevo éxito de este equipo de la Primera RFEF.



Además, el Betis no tuvo problemas para tumbar al Valladolid (0-3) en un partido que quedó resuelto a la media hora con goles de Willian Carvalho y Nabil Fekir, éste último con un precioso lanzamiento de falta que dejó boquiabierto al público pucelano. En la segunda parte, Borja Iglesias puso la puntilla a los cinco minutos.



Por su parte, el Rayo salió victorioso (0-1) de Anduva -escenario de grandes hazañas coperas- merced al gol conseguido por Álvaro Martín a 23 minutos para el final y a las paradas de Luca Zidane, que fue fundamental en los franjirros, que estarán este viernes en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey.