American Girl estrena muñeca asiática ante aumento de violencia

(Bloomberg) -- Conozca a la chica más nueva: su nombre es Corinne, le gusta esquiar y es la única muñeca de American Girl de origen chino en la lista de la querida marca.

American Girl Brands, una subsidiaria de Mattel Inc., lanzó a Corinne Tan el 1 de enero, justo después de la temporada navideña, en parte como respuesta al aumento de la violencia contra los estadounidenses de origen asiático.

“Creamos a Corinne para que sea un modelo positivo a seguir que nuestros fanáticos puedan admirar y del que puedan aprender mientras todos trabajamos por un mundo en el que todos sean tratados de manera justa y con respeto”, dijo Jamie Cygielman, gerente general de American Girl, en un comunicado de prensa. La muñeca Corinne, junto con un grupo de accesorios temáticos, libros sobre su vida y una hermana pequeña, Gwynn, estarán disponibles en el sitio web de American Girl y en las tiendas de la compañía durante al menos dos años.

Mattel, el fabricante de Barbie, ha sido criticado durante mucho tiempo por la falta de diversidad racial en sus ofertas y por perpetuar estándares de belleza poco realistas, por lo que recientemente ha lanzado más muñecas de origen diverso. Entre las docenas de American Girls que han debutado a lo largo de los años, Corinne es una de las seis de ascendencia asiática. La compañía descontinuó en 2014 la producción de Ivy Ling, su primera muñeca de origen chino.

El debut de Corinne se produce en medio de un alza en los crímenes de odio en contra de la población asiática en EE.UU. Desde el comienzo de la pandemia, ha habido más de 10.000 informes de discriminación contra ellos, según datos recopilados por stopaapihate.org.

Cynthia Choi, codirectora ejecutiva de Chinese for Affirmative Action y fundadora de Stop AAPI Hate, aplaudió el esfuerzo de hablar con los niños sobre el racismo anti-asiático de una manera apropiada para su edad.

“Podemos unirnos como comunidad, como sociedad, para condenar el odio y trabajar hacia respuestas que, en general, afecten a los factores que impulsan el sesgo”, dijo en una entrevista con Bloomberg News.

“Lo que realmente espero es que haya alguna parte de la historia de Corinne que haga que los lectores se sientan representados, ya sea porque son asiáticoamericanos, porque son parte de una familia mixta o porque les encanta esquiar”, Wendy Wan-Long Shang, autora de los libros de Corinne, dijo en un comunicado de prensa. “Creo que cuando los lectores se sienten representados, se dan cuenta de que ellos importan y sus experiencias importan, y que están destinados a ser los protagonistas de sus propias historias”. Shang desarrolló los personajes junto con el ilustrador Peijin Yang.

Para la escritora Rae Chen, este tipo de diversidad en los juguetes de los niños se debió fomentar hace mucho tiempo.

“Cuando crecí, no había muñecas asiáticas que pudieras comprar en ninguna juguetería”, dijo en una entrevista con Bloomberg News, y agregó que una muñeca de una lista de más de 60 “no es mucho. Y no creo que sea suficiente”.

Corinne, como muchas mujeres y niñas asiáticoamericanas que aparecen en los medios de comunicación, tiene el cabello con mechas azules. Chen, quien en 2018 escribió un artículo de Teen Vogue señalando la tendencia de Hollywood a dar cabello colorido a las mujeres asiáticas rebeldes, calificó esa decisión como decepcionante.

“Están impulsando la idea de que para tener representación, para tener una identidad independiente como personas de color, tenemos que modificar intencionalmente lo que nos convierte en una persona de color”, dijo Chen. “No deberías tener que teñirte el cabello para tener la energía de un personaje principal como persona asiática”.

Nota Original:

American Girl Debuts Chinese American Doll Amid Hate Crime Rise (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.