Alemania/EEUU.- La ministra de Exteriores de Alemania destaca la importancia de la asociación transatlántica con EEUU

Baerbock viaja al país para reunirse con Blinken y Pelosi



BERLÍN/WASHINGTON, 5 (DPA/EP)



La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha resaltado este miércoles la importancia de la asociación transatlántica con Estados Unidos, en el marco de la tensión entre Rusia y Ucrania y de su viaje al país norteamericano.



"Cuanto más difíciles son los tiempos, más importantes son las asociaciones fuertes y como europeos no tenemos un socio más fuerte que Estados Unidos", ha asegurado Baerbock, que en Estados Unidos se reunirá con el secretario de Estado, Antony Blinken, y con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



Se trata de la primera visita de Baerbock a Estados Unidos como titular de la diplomacia alemana, mientras que se ha reunido personalmente con Blinken en dos ocasiones. La primera fue poco después de que Baerbock asumiera su cargo en diciembre, en una cita de ministros de Asuntos Exteriores del G7.



Es probable que las conversaciones se centren en la evolución de la crisis entre Rusia y Ucrania. Baerbock ha subrayado antes de viajar que el mensaje común de los europeos y del Gobierno estadounidense es claro: "La acción rusa tiene un precio claro, la única salida a la crisis es el diálogo".



Estados Unidos lleva semanas acusando a Rusia de aumentar sus tropas en las zonas fronterizas con Ucrania, lo que hace temer una eventual invasión de la ex república soviética. Rusia niega tener planes de invasión. La cuestión será objeto de una reunión de expertos estadounidenses y rusos los días 9 y 10 de enero.



"La fuerza de la alianza transatlántica no se mide en tanques y misiles, sino sobre todo en el hecho de que nos unimos cuando importa, es decir, cuando hay que defender las normas básicas del Derecho Internacional y tenemos que defender nuestros valores comunes", ha incidido, antes de asegurar que el bloque "está decidido" a "proteger el orden de paz europeo".



Baerbock también ha aludido al ámbito económico y la gestión de la crisis climática como ejemplos de la importancia de las relaciones transatlánticas.



Un día antes del primer aniversario del asalto al Capitolio, Baerbock ha sostenido también que viaja a Washington no solo como ministra de Asuntos Exteriores, "sino también como demócrata y parlamentaria convencida".



Así, ha subrayado que la Unión Europea y el G7 comparten el objetivo de fortalecer las democracias y hacerlas más resistentes a las amenazas internas y externas.



Los partidarios del ex presidente estadounidense Donald Trump, que aún estaba en funciones en ese momento, asaltaron el 6 de enero de 2021 la sede del Congreso estadounidense en la capital, Washington, azuzados por el propio Trump.



Por último, el gasoducto Nord Stream 2, que Washington critica con vehemencia, puede ser una fuente potencial de discordia en la relación entre alemanes y estadounidenses.