2-1. El Celta de Caudet cae ante el Baleares, el 'matagigantes' de la Copa

El delantero del Atlético Baleares Manel Martínez celebra el segundo gol de su equipo. EFE/CATI CLADERA

Palma, 5 ene (EFE).- El Atlético Baleares, de Primera RFEF, se ha clasificado por primera vez en su historia para los octavos de final de la Copa del Rey al derrotar 2-1 al Celta de Vigo, segundo equipo de Primera División que cae en Palma tras el Getafe, que acabó vapuleado por 5-0.

Los blanquiazules, convertidos en el 'matagigantes de la Copa, siguen soñando al imponerse con un doblete del delantero catalán Manel Martínez, convertido en el héroe de la noche.

Los célticos, que marcaron por intermedio de Brais Méndez, mantienen su racha adversa en las Islas Baleares ya que la pasada temporada, también un 5 de enero y vísperas de Reyes, cayeron (5-2) en la Copa del Rey ante el Ibiza.

El equipo vigués, avisado del 5-0 que había encajado el Getafe en este mismo terreno de juego, intentó tomar precauciones para no verse sorprendido desde el principio y dar alas a un rival que se siente muy cómodo en casa con el apoyo incesante de sus aficionados.

Pero un grave error defensivo le condenó a jugar desde el minuto 16 con el marcador en contra. El gol del Baleares fue obra de Martínez, quien llegó por sorpresa y libre de marcajes para conectar un frentazo imparable para el meta Matías Mituro.

Con Iago Aspas en el banquillo como recurso a utilizar en caso de que fuese necesario, el Celta fracasó de inicio en su intento de hacer prevalecer su calidad.

No creó gran peligro y nunca atinó con el último pase en los primeros 45 minutos ante un rival que cerraba los espacios a la perfección.

El técnico del conjunto vigués, Eduardo "Chacho" Caudet decidió dar entrada a Santi Mina, Brais Méndez, Fran Beltrán y Javi Galán en el inicio de la segunda parte.

La iniciativa fue de los visitantes en el primer tramo de la reanudación y Brais Méndez empató el partido justo en los momentos en que calentaba Iago Aspas, la estrella del conjunto céltico, que entró poco después.

Con toda la artillería pesada sobre el césped, el Celta buscó el golpe definitivo ante un rival que cada vez cedía más terreno, pero que aprovechó a la perfección otro error defensivo para marcar el 2-1, otra vez, tras un espléndido cabezazo de Manel Martínez.

El equipo del "Chacho" Coudet se lanzó a una ofensiva total en el tramo final. Encerró a los blanquiazules en su área, agotó todos sus recursos ofensivos para forzar la prórroga, pero tuvo que claudicar ante un sorprendente Atlético Baleares, convertido en un inesperado 'matagigantes" de la Copa del Rey.

Ficha técnica:

2-Atlético Baleares; Xavi Ginard; Luca Ferrone, Pedro Orfila, Carlos Delgado; Ignasi Vilarrasa; Canario, Miguel Ángel Cordero, Petcoff, Shashua (José Fran, min. 70); Manel Martínez (Jesús Álvaro, min. 87), Dioni (Vinicius Tanque, min. 70).

1-Celta de Vigo: Matías Mituro; Gabri Veiga (Santi Mina, min. 46), Carlos Domínguez, Jeison Murillo, Hugo Mallo; Renato Tapia (Fran Beltrán, min. 46), José Fontán (Galán, min. 46), Denis Suárez, Nolito (Iago Aspas, min. 67); Franco Cervi, Thiago Galhardo (Brais Méndez, min. 46).

Gol: 1-0, min. 16: Manel Martínez; 1-1, min. 66: Brais Méndez; 2-1, min. 75: Manel Martínez.

Árbitro: Mario Melero López (C. Andalucía). Amonestó a Vinicius Tanque (min. 87).

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado a partido único en el Estadio Balear ante unos 3.000 espectadores.