TVE elimina las imágenes de Verónica Forqué en 'MasterChef Junior' "por respeto a ella y a su familia"

La 1 emite el día de Reyes la final del programa de cocina cuyo título se disputarán Olivia, Carla, Guillem y Ariel



Radiotelevisión Española (RTVE) ha decidido eliminar las escenas de 'MasterChef Junior' en las que aparecía Verónica Forqué, la actriz fallecida el pasado 13 de diciembre, y no estará en la final de este jueves que se disputan Olivia, Carla, Guillem y Ariel en La 1 de TVE.



Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Corporación pública, que han detallado que la decisión de no emitir las imágenes de Forqué ha sido adoptada "por respeto a ella y a su familia". La intérprete fue hallada muerta en su casa de Madrid a consecuencia de un suicidio, poco tiempo después de emitirse la última edición de 'MasterChef Celebrity', el programa de La 1 que abandonó por voluntad propia.



En su última comparecencia ante el Parlamento, el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, abordó la colaboración de la actriz Verónica Forqué en la última edición de 'Masterchef Celebrity' al ser preguntado por la senadora del PSOE Josefina Bueno.



"Su despedida del programa se había hecho viral y aunque está claro que el programa no fue la única causa de sus problemas de salud mental, queda claro que esta mujer estaba pidiendo ayuda, nadie lo vio y el programa debería haber sido más cauto", dijo la socialista, para después añadir que "la actuación del problema es criticable porque con sólo ver sus apariciones se nota que no estaba bien y tal vez el programa la estaba llevando al límite".



"MasterChef lo vemos no como un programa de reality, sino como un concurso de habilidades. A veces los matices entre uno y otro son discutibles. Yo creo que moralmente tenemos que discutirlos", apuntó Pérez Tornero.



Asimismo, defendió que una cosa es lo que haga una televisión pública "controlada, supervisada por un Consejo de Administración, por un Parlamento" y "otra cosa es lo que, a partir de eso, hagan las redes sociales" que, en la actualidad, se caracterizan por "desarrollar más desinformación que formación y por desarrollar más los aspectos negativos que los positivos con la persona".



"Eso no es una disculpa para lo que pueda hacer Radiotelevisión Española. Al contrario. Admitalo como la asunción por mi parte y por parte de RTVE de la responsabilidad que tenemos sobre este u otros asuntos semejantes que puedan producirse. Reflexionaremos profundamente sobre este tema. Apelaremos a la Academia, a los investigadores, a los grupos sociales para que esto no pueda ni debatirse en los próximos tiempos", zanjó el presidente.



'MasterChef Junior' celebrará su gran final el día de Reyes, con las visitas de David Bustamante, Martín Berasategui y Eneko Atxa. Los finalistas se verán las caras en un viaje al Antiguo Egipto y a Cadaqués el jueves 6 de enero, a las 22.00 horas en La 1.



Además del trofeo del programa y los 12.000 euros para continuar su formación, el ganador completará su formación con un curso de cocina de cuatro días en el Basque Culinary Center, donde los jóvenes pueden estudiar gastronomía a nivel universitario para convertirse en futuros profesionales de prestigio.