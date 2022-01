Sri Lanka.- El presidente de Sri Lanka cesa al ministro de Educación por criticar la política agraria del Gobierno

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha cesado este martes al ministro de Educación, Susil Premajayantha, por criticar la política agraria del Gobierno, que busca convertirse en el primer país del mundo en utilizar únicamente fertilizantes orgánicos para los cultivos.



Tal y como ha confirmado el portavoz del presidente, Kingsly Ratnayake, el jefe de Estado ha decidido cesar al ministro de forma inmediata, si bien no ha dado motivos detallados al respecto.



Premajayantha ha señalado que su cese ha producido después de que dijera que la política agraria ha fracasado dado el aumento de los precios de los vegetales debido al uso precisamente de estos fertilizantes, según informaciones del diario 'Daily News'.



El Gobierno prohibió la importación de fertilizantes químicos en mayo de 2020, si bien la política fue revisada posteriormente en noviembre y la prohibición se levantó. Sin embargo, muchos de los agricultores no han logrado sacar adelante sus cultivos y se enfrentan a una escasez de alimentos.



Los partidos de la oposición y grupos de agricultores han salido a la calle para protestar contra las medidas tomadas. No obstante, el ministro de Agricultura, Mahindananda Aluthgamage, ha defendido la política gubernamental y el uso de estos fertilizantes mediante el pago de subsidios.