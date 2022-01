Rendimiento a cinco años EEUU en mayor nivel desde febrero 2020

(Bloomberg) -- Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron por segunda sesión y las tasas a cinco años alcanzaron el nivel más alto desde antes de que la pandemia se propagara por Estados Unidos, en medio de una creciente convicción de que la Reserva Federal aumentará las tasas al menos tres veces a partir de mayo.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a cinco años subió hasta 3,8 puntos básicos a 1,392%, el nivel más alto desde el 20 de febrero de 2020, mientras que los rendimientos a 30 años subieron hacia su promedio móvil de 200 días.

Los rendimientos a lo largo de la curva están aumentando por segundo día consecutivo, después de que la liquidación del lunes elevara el rendimiento del bono a 10 años en casi 12 puntos básicos, en su peor comienzo de año desde 2009. El rendimiento de los instrumentos a dos años superó el 0,80% por primera vez desde marzo de 2020.

Ese movimiento se extendió por los mercados desde Australia hasta el Reino Unido, donde se reanudó el comercio de bonos después de un feriado el lunes. Los rendimientos australianos a 10 años subieron hasta 15 puntos básicos a 1,82%, el mayor nivel desde el 26 de noviembre. Los rendimientos en el mismo plazo del Reino Unido aumentaron hasta 10 puntos básicos a 1,07%, el nivel más alto desde el 3 de noviembre.

