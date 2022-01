Reinician la búsqueda de dos estadounidenses desaparecidos al caer un avión en Panamá

Fotografía cedida por el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) que muestra a sus unidades mientras realizan el rescate y búsqueda de tripulantes a bordo de una avioneta que cayó en el pacífico panameño, este 3 de enero de 2021, en Panamá. EFE/Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN)

Ciudad de Panamá, 4 ene (EFE).- Las autoridades de Panamá reiniciaron este martes la búsqueda de dos estadounidenses, de 57 y 70 años, desaparecidos el lunes cuando la avioneta en la que viajaban junto a otros tres ocupantes amerizó de emergencia y se hundió un sector del litoral Pacífico del país.

En la aeronave de matrícula estadounidense viajaban cinco personas, tres de las cuales fueron rescatadas el lunes con vida.

Los tres supervivientes, entre ellos el piloto, "quedaron flotando en el mar con un maletín", dijo el director de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), el capital Gustavo Pérez.

Las dos personas que permanecen desaparecidas "no llegaron a salir de la aeronave", contó el piloto a las autoridades, por lo que la búsqueda se centra en hallar el aparato, afirmó Pérez.

"Tenemos las coordenadas donde cayó la aeronave" y se estudiaban las corrientes en el lugar que pudieron haberla arrastrado, agregó Pérez.

De acuerdo con el relato del piloto, la aeronave presentó desperfectos mecánicos que obligaron amerizar, y "la nave se hundió tan rápido" que no dio tiempo "ni de tomar la balsa ni los salvavidas", dijo Pérez.

"No sé por qué no se pusieron sus salvavidas, sí los tenían según el piloto", agregó el director del ente rector de la aeronáutica civil panameña.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó este martes que "cuatro ciudadanos estadounidenses estaban a bordo del avión" accidentado, y que "dos de ellos fueron encontrados y han recibido asistencia consular".

"Agradecemos la cooperación de las autoridades panameñas en las operaciones de búsqueda y rescate para encontrar a las dos personas que aún están desaparecidas", indicó la legación diplomática.

En el operativo de búsqueda y rescate, que involucra a 50 personas, se están utilizando medios aéreos y lanchas, una de estas con sonar, para localizar la aeronave de matrícula N5535J, según los datos oficiales.

El siniestro ocurrió el lunes a las 15.00 hora local (20.00 GMT), informó la AAC panameña, que movilizó hacia el lugar un equipo de salvamento y rescates para una operación con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Una fuente oficial dijo a Efe el lunes que la nave siniestrada es de matrícula estadounidense y que realizaba un viaje privado hacia Chame desde otro punto de Panamá, la turística isla de Contadora, con cinco personas a bordo.

El piloto de la aeronave reportó un fallo de motor e informó que iba a acuatizar tras lo cual se perdió el contacto, añadió la fuente.