Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy martes, 04 de enero

1. We Don't Talk About Bruno

Lo más nuevo de Carolina Gaitán - La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto - Cast, «We Don't Talk About Bruno», entra directamente al primer puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 839.257 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

2. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lil Nas X. Quizás por esto es que «INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» debuta en el ranking directamente en el segundo puesto, pues alcanzó un total de 784.930 reproducciones.

3. Heat Waves

La melodía de Glass Animals pierde fuerza. Hoy solo cosecha 778.725 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la tercera posición, lo que apunta a que va de salida.

4. STAY (with Justin Bieber)

Cosechar éxitos es sinónimo de The Kid LAROI. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «STAY (with Justin Bieber)», debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 747.246 reproducciones de primera entrada?

5. Super Gremlin

«Super Gremlin» de Kodak Black sigue abriéndose camino en las listas. Con 665.818 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición quinta.

6. abcdefu

El sencillo más reciente de GAYLE ya se vislumbra como un nuevo clásico. «abcdefu» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 655.547 más de reproducciones.

7. Easy On Me

Tras haberse reproducido 611.666 veces, «Easy On Me» de Adele se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends

«Enemy (with JID) - from the series Arcane League of Legends» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el octavo puesto, con 578.956 reproducciones.

9. Surface Pressure

«Surface Pressure» de Jessica Darrow sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 577.550 reproducciones.

10. good 4 u

«good 4 u» de Olivia Rodrigo va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 542.490 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

