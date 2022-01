Ranking Spotify en España: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy martes, 04 de enero

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar canciones nuevas que te puedan gustar, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de streaming para acceder a la música más escuchada en España. ¡Solo dale al play y disfruta!

Nos referimos a la lista de Spotify con sus mejores títulos, donde se hace una clasificatoria según lo más sintonizado en este preciso instante. Continúa leyendo para conocer todos los detalles.

1. Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48

El sencillo más reciente de Bizarrap y Tiago PZK ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 436.603 más de reproducciones.

2. Pelele

«Pelele», interpretado por Morad, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 375.972 reproducciones.

3. Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47

«Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47» de Bizarrap y Morad es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 361.677 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Desesperados

«Desesperados» de Rauw Alejandro y Chencho Corleone se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 345.193 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la cuarta posición.

5. Tacones Rojos

«Tacones Rojos» de Sebastian Yatra sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, ya que ha conseguido un total de 275.035 reproducciones.

6. Mon Amour - Remix

«Mon Amour - Remix» de zzoilo y Aitana va en descenso: ya llega a la sexta posición. Sus 268.047 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

7. Salimo de Noche

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Tiago PZK y Trueno. Quizás por esto es que «Salimo de Noche» debuta en el ranking directamente en el séptimo lugar, pues alcanzó un total de 244.485 reproducciones.

8. LA FAMA (with The Weeknd)

Cosechar éxitos es sinónimo de ROSALÍA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «LA FAMA (with The Weeknd)», debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 233.054 reproducciones de primera entrada?

9. Ateo

«Ateo» se ubica en el noveno lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 203.570, lo que marca un hito en la carrera musical de C. Tangana y Nathy Peluso.

10. DANCE CRIP

Lo más nuevo de Trueno, «DANCE CRIP», entra directamente al décimo puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 202.900 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Spotify nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Spotify.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.