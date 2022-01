Ranking Apple en Uruguay: Top 10 de los podcast más escuchados de hoy martes, 04 de enero

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 pódcast preferidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está oyendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Neurona Financiera: Finanzas Personales e Inversiones

Hablemos de dinero, hablemos de inversión pero desde la perspectiva de las Finanzas Personales, con las personas en el centro y no el dinero. Un podcast que busca ayudar a dejar de sufrir stress por lo material.

2. Meditación para dormir

Bienvenidos al podcast de, Meditación para dormir, aquí encontrarás tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Piensa en este rato como tu momento del día para conseguir paz mental, eliminar el estrés, eliminar la ansiedad y sentirse mejor. Para descansar, dormir bien y despertar feliz.Meditación guiada para dormir profundamente, practica esta meditación del bienestar para dormir en paz y combatir el insomnio.En cada episodio compartiré una meditación guiada para dormir y una historia que invita a reflexionar sobre diversas cuestiones, que, en algunos momentos de..

3. Short Fine Legs

Welcome to Short Fine Legs. A cricket podcast that spits off a length into the corridor of uncertainty. A tantalising delivery of hostile snorters that gets tongues wagging like errantly wafting bats. Mostly it's just jargon. Daniel Gallan is a freelance journalist who has spent too much of his life watching highlights of Brian Lara and poring over old scorecards. Join him and an array of guests from the world of cricket.

4. Libros de desarrollo personal y profesional

Las ideas clave de los mejores libros de desarrollo personal y profesional. Aplica los métodos de líderes y expertos y alcanza tu mejor versión. Descárgate Aureo y descubre mucho más contenido: https://bit.ly/aureo_app

5. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

6. Dear Daughter

Your letters to your daughters. What do you want them to know? What do they need to know? With Namulanta Kombo, winner of the BBC’s International Podcast Competition 2021.

7. Karol G

Carolina Giraldo Navarro, más conocida por su nombre artístico Karol G, es una cantante colombiana. Support this podcast: https://anchor.fm/karol-g/support

8. TED en Español

¿Cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Cómo construye su identidad un inmigrante? ¿Nos reemplazará la inteligencia artificial en nuestros trabajos? ¿Pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? En el podcast de TED en Español te invitamos a hacernos este tipo de preguntas, a escuchar ideas provocadoras y a desarrollar nuevas maneras de pensar. Cada semana escucharemos una charla TED de los principales líderes y creadores del mundo. Con la guía de Gerry Garbulsky, el curador de TED en Español, exploramos el universo de ideas en nuestro idioma.

9. The Wild Project

CADA MARTES Y JUEVES NUEVOS EPISODIOS. Bienvenidos a THE WILD PROJECT, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, debates, filosofía, psicología, misterio, terror.. y muchísimo más. Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos rodea. ¡No te lo pierdas!

10. The Chernobyl Podcast

The official podcast of the miniseries Chernobyl, from HBO and Sky. Join host Peter Sagal (NPR’s “Wait Wait..Don't Tell Me!”) and series creator, writer and executive producer Craig Mazin after each episode as they discuss the true stories that shaped the scenes, themes and characters. Chernobyl airs Mondays at 9 PM on HBO and Tuesdays at 9 PM on Sky Atlantic. The Chernobyl Podcast is also available to stream on HBO NOW and HBO GO starting Monday, May 6 at 10 PM.

