Príncipe Andrés pedirá que se desestime demanda en su contra en tribunal de Nueva York

NUEVA YORK, 4 ene (Reuters) - El príncipe Andrés del Reino Unido instará el martes a un juez de Nueva York a que desestime la demanda de Virginia Giuffre, quien acusa al duque de York de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad y de haber sido víctima de trata de personas por parte del fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Se espera que el juez de distrito Lewis Kaplan evalúe un acuerdo de conciliación de noviembre de 2009 entre Epstein y Giuffre, que los abogados del príncipe de 61 años han dicho que protege a Andrés de las reclamaciones de Giuffre, de 38 años.

Andrés ha negado las acusaciones de Giuffre de que la obligó a mantener relaciones sexuales cuando tenía 17 años en la casa londinense de la exasociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, y de que abusó de ella en otras dos propiedades de Epstein. El príncipe no ha sido acusado de delitos penales.

El acuerdo de 2009 incluía una exención general que "liberaba para siempre" a varias personas que "podrían haber sido incluidas como posibles acusados" en una demanda civil que Giuffre había presentado contra Epstein en Florida, donde el financiero también tenía una casa.

El documento no nombró a ninguna persona por su nombre. Epstein debía pagar a Giuffre 500.000 dólares sin admitir su responsabilidad según el acuerdo de conciliación, que se hizo público el lunes.

Es poco probable que Kaplan se pronuncie inmediatamente durante los argumentos orales del martes, que se celebrarán de manera remota.

Andrés también ha acusado a Giuffre de buscar otro "día de paga" en su campaña contra Epstein y antiguos asociados como Maxwell, de quien pidió 50 millones de dólares en una demanda por difamación ya resuelta en 2015.

El príncipe es representado por Andrew Brettler, un abogado de Los Ángeles, mientras que Giuffre es representada por David Boies de Boies Schiller & Flexner.

Boies dijo el lunes que Andrés no era un "potencial demandado" cubierto por el acuerdo de Giuffre, porque el príncipe no podría haber sido demandado en Florida y el caso allí no le concernía. (Reporte de Luc Cohen y Jonathan Stempel en Nueva York; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)