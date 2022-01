Pellegrini dice que Valladolid conserva "plantilla parecida a la de Primera"

El entrenador del Betis Manuel Pellegrini, en una imagen de archivo. EFE/ Alejandro Garcia

Sevilla, 4 ene (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, advirtió en vísperas de la cita copera de que el Real Valladolid, su rival este miércoles en el Nuevo Zorrilla, tendrá "una gran motivación" y, aunque ahora "está en Segunda", conserva "una plantilla muy parecida a la del año pasado en Primera".

El técnico sudamericano afirmó este martes que la plantilla verdiblanca "está bien" anímicamente, aunque "tocada" por sus derrotas en las dos últimas jornadas de Liga y "preparando la Copa todavía con algunas bajas" debido al covid-19.

Con respecto al choque del pasado domingo, en el que el Betis perdió por 0-2 contra el Celta, indicó que "sólo" recuperarán al medio argentino Guido Rodríguez, que regresará a la convocatoria tras cumplir una sanción, y sumarán a las bajas consabidas la del delantero brasileño Willian José da Silva.

"No va a poder estar mañana por un problema en el sóleo", precisó Pellegrini, mientras que persisten "un par de dudas más".

Consideró que el encuentro de dieciseisavos de final del torneo copero en Valladolid será "un partido muy difícil, como lo son todos en España", ya que los castellanos tendrán "una gran motivación".

Para el entrenador santiaguino, el regreso de Guido Rodríguez "es muy importante", ya que dispone en el plantel de un "sustituto, que es Paul" Akoukou, mediocentro marfileño que "ahora no puede jugar" por lesión, "pero pronto estará disponible".

Añadió que aún mantiene la incógnita del madiapunta francés Nabil Fekir, que ha tenido "un parón de diez días" por enfermedad y en Valladolid será "difícil que esté para noventa minutos".

Pellegirini afirmó que no le "condiciona en nada" haber perdido los dos últimos partidos porque "se hace la autocrítica siempre, ganando y perdiendo", pero ya está "centrado en la Copa del Rey", que "es un camino distinto para llegar a Europa y para conseguir un título".

Además, recordó que en esta competición al Betis se le "se escapó una semifinal por poco el año pasado". EFE

