OPEP+ decide mantener su plan de aumento de producción

(Bloomberg) -- La OPEP y sus aliados acordaron reactivar más de la producción que se encuentra interrumpida ante las mejores perspectivas de los mercados mundiales del petróleo, mientras la demanda resiste en gran medida la nueva variante del coronavirus.

La alianza de 23 naciones, liderada por Arabia Saudita y Rusia, aprobó el aumento de 400.000 barriles diarios programado para febrero en una reunión el martes, según informaron delegados. El grupo mantiene su plan de restablecer gradualmente la producción interrumpida durante la pandemia después de que sus analistas proyectaran para este trimestre un superávit menor de lo esperado anteriormente.

El consumo mundial de combustible continúa recuperándose tras el colapso de 2020. El tráfico y la actividad fabril en los principales países consumidores de Asia se han recuperado y los inventarios de crudo de Estados Unidos han disminuido, lo que ha impulsado los precios internacionales del petróleo a cerca de los US$80 por barril.

La OPEP+ ya ha reanudado cerca de dos tercios de la producción que fue interrumpida en las primeras etapas de la pandemia. El grupo intenta restablecer gradualmente el resto de la producción a un ritmo que satisfaga la recuperación del consumo de combustible —y evite un repunte inflacionario en los precios— sin provocar una nueva caída en el mercado.

Aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios siguen esperando que surja un superávit de oferta este mes, parece ser menor de lo que se pensaba. El aumento de la prima de los precios de los futuros del crudo Brent a corto plazo con respecto a los contratos con fecha posterior sugiere que el mercado sigue ajustado.

La producción superará la demanda mundial en 1,4 millones de barriles diarios en los primeros tres meses del año, concluyó el lunes el Comité Técnico Conjunto del grupo, frente a los 1,9 millones en su evaluación anterior.

Al grupo no le preocupa agregar barriles en un momento de superávit porque los inventarios de combustible se encuentran actualmente en niveles bajos y, por lo general, se reponen durante la pausa estacional de la demanda, según un delegado. Las existencias de los países desarrollados estaban en noviembre 85 millones de barriles por debajo de su promedio de 2015 a 2019, según el Comité Técnico Conjunto.

En una reunión en línea separada y muy breve celebrada el lunes, los ministros de la OPEP nombraron al veterano ejecutivo petrolero kuwaití Haitham Al-Ghais como su nuevo máximo diplomático, quien asumirá el cargo en agosto después de que expire el mandato de su actual secretario general, Mohammad Barkindo.

Riesgos del mercado

Continuar con el próximo aumento mensual no está exento de riesgos para la alianza de productores.

La semana pasada, los viajes aéreos sufrieron importantes trastornos en EE.UU., con más de 1.300 vuelos cancelados el viernes y 1.000 suspendidos para el sábado mientras las compañías aéreas hacen frente a la escasez de personal relacionada con los contagios de coronavirus.

China, el mayor consumidor de petróleo de Asia, ha mostrado signos de debilitamiento de la demanda de combustible debido a su implacable enfoque de “cero covid” y a su línea dura en materia de contaminación, según datos de congestión de carreteras de proveedores locales como Baidu Inc. Goldman Sachs Group Inc. espera que el país mantenga las restricciones fronterizas durante el resto de este año mientras se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y una serie de eventos políticos.

Y aunque los analistas de la OPEP ven un primer trimestre más ajustado, una parte del superávit que preveían anteriormente se ha pospuesto para más adelante en el año. El grupo ha dicho varias veces que tiene la opción de pausar o incluso revertir sus aumentos de oferta programados en caso de ser necesario.

Sin embargo, también hay dudas sobre si la OPEP+ podrá cumplir los incrementos mensuales de 400.000 barriles diarios, dados los recientes problemas de algunos miembros, como Angola y Nigeria, para cumplir sus objetivos de producción.

Es probable que solo lleguen al mercado 130.000 barriles diarios de crudo adicional de la OPEP+ en enero, seguidos de 250.000 barriles diarios en febrero, según Amrita Sen, analista jefe de petróleo y cofundador de Energy Aspects Ltd.

