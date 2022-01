03-01-2022 Nuria Roca y Juan Del Val regresan a Madrid tras su fin de año más especial. La enamorada pareja ha dado la bienvenida a 2022 en Turquía con sus hijos Pau, Juan y Olivia. Una escapada que desató las críticas y a las que Nuria ha respondido con la mejor de sus sonrisas MADRID, 4 (CHANCE) Nuria Roca y Juan Del Val han puesto el broche de oro a un año inmejorable a nivel personal y laboral para ambos con una escapada en familia a Turquía con sus tres hijos, donde han cargado pilas para un 2022 cargado de proyectos. Un viaje que ha desatado numerosas críticas en redes sociales, ya que muchos consideran que en plena sexta ola de la pandemia y con cada vez más contagios no era el momento propicio para pasar las navidades fuera de nuestro país. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Nuria Roca y Juan Del Val han puesto el broche de oro a un año inmejorable a nivel personal y laboral para ambos con una escapada en familia a Turquía con sus tres hijos, donde han cargado pilas para un 2022 cargado de proyectos. Un viaje que ha desatado numerosas críticas en redes sociales, ya que muchos consideran que en plena sexta ola de la pandemia y con cada vez más contagios no era el momento propicio para pasar las navidades fuera de nuestro país.



Ajenos a las críticas y con una gran sonrisa en el rostro que demuestra que su estancia en Estambul ha sido inolvidable, Nuria y Juan - uno de los matrimonios más queridos del panorama nacional por la complicidad y naturalidad de la que presumen en cada una de sus apariciones en televisión - aterrizaban en Madrid con muchas ganas de volver al trabajo tras estas vacaciones tan especiales y, por qué no, de responder a sus haters, a los que llaman con mucho sentido del humor "policías de balcón".



Algo cansados por el largo viaje de vuelta a España, pero con muchas ganas de volver a casa y poder iniciar nuevos retos para este 2022, Juan y sus hijos Pau, Juan y Olivia fueron los encargados de cargar con todo el equipaje sobre los carritos mientras que Nuria estuvo muy pendiente de su teléfono móvil en todo momento. Apostando por la comodidad para la ocasión, la presentadora lució pantalón ancho en color oscuro, jersey en morado - a juego con las gafas de ver que llevaba en una mano - y chaqueta estilo plumífero en negro.



"El viaje ha ido muy bien. Nos lo hemos pasado fenomenal en Turquía", nos ha contado Nuria, confesando sus ganas de volver a la carga con nuevos proyectos laborales. Eso sí, intentando escapar de la polémica tras las críticas que ha desatado su viaje después de haber aconsejado en 'El Hormiguero' que se limitasen los desplazamientos esta Navidad a causa de aumento de contagios, la presentadora ha afirmado entre sonrisas que "no voy a entrar en eso. Una cosa genera un titular y luego otro. no os preocupéis, está todo en orden. Ya está contestado todo y no tengo ningún problema".



Y es que fue en su propia cuenta de Instagram donde Nuria respondió a las críticas por su escapada, asegurando que "soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente (la última ayer por la mañana), al igual que toda mi familia". "Los policías de balcón ya tuvieron su momento de gloria al principio de la pandemia y me parece bien que tengan nostalgia de aquello, que disfruten" concluía, dejando claro que con su viaje no ha hecho nada de lo que deba arrepentirse.



Ahora, a su llegada a Madrid, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha dejado claro que "viajar es seguro siempre que se cumplan las medidas de seguridad".