Nicaragua ha vacunado al 77 % de su población, según el Gobierno

Fotografía de archivo fechada el 6 de noviembre de 2016 que muestra a la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, durante un acto en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres /ARCHIVO

Managua, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este lunes que ya ha vacunado contra la covid-19 al 77 % de su población, estimada en 6,5 millones de habitantes, según datos oficiales.

"Tenemos el 77 % de la población total" de Nicaragua vacunada, afirmó la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, no precisó si esa cantidad incluye las dos dosis o sola una.

Detalló que han vacunado al 80 % de las embarazadas, puérperas y lactantes; 62 % de niños mayores de dos años; 72 % de menores entre 12 a 17 años; 74 % entre 18 a 24 años; y 85 % de mayores de 30 años.

Nicaragua ha aplicado las fórmulas AstraZeneca, Covishield, Pfizer, Sputnik V y Sputnik Light, gracias a donaciones de Canadá, España, Estados Unidos, Noruega, India, Panamá, y del mecanismo Covax, combinadas con un préstamo de vacunas de Honduras y arreglos comerciales con Cuba y Rusia.

También las cubanas Abdala y Soberana 02, que son inyectadas a los niños de dos años en adelante, y a los adolescentes hasta los 17 años.

No obstante, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha ubicado el proceso de vacunación de Nicaragua en un rango de cobertura que va del 35,7 % al 38,6 %, y la sitúa entre los países más rezagados de América.

A finales del año pasado, el Ejecutivo anunció una nueva estrategia para enfrentar la covid-19, que consistía en aplicar vacunas en todas las instituciones estatales, incluyendo aeropuertos, puestos fronterizos y puertos marítimos.

La pandemia de la covid-19 ha dejado 217 muertos y 17.507 casos confirmados en Nicaragua desde que fue detectada en el país centroamericano, en marzo de 2020, según el Ministerio de Salud.

Según la red de médicos del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, al menos 5.964 personas han fallecido en Nicaragua por neumonía y otros síntomas de la pandemia, así como 31.269 casos sospechosos, unas cifras que no reconoce el Gobierno de Nicaragua.

Desde que comenzó la pandemia Nicaragua no ha aplicado medidas restrictivas como parte del combate al coronavirus, lo que le ha valido críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).