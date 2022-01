Malasia.- El primer ministro de Malasia niega las informaciones sobre un cambio inminente en su gabinete

20-08-2021 El nuevo primer ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob. POLITICA ASIA MALASIA INTERNACIONAL GOBIERNO DE MALASIA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Malasia, Ismail Sabr Yaakob, ha negado este martes las informaciones sobre un cambio inminente en su gabinete y ha aclarado que su principal objetivo es hacer frente a la pandemia de coronavirus y a las fuertes inundaciones que sufre el país.



"Sí, la gente habla, los nombres salen a la luz, es normal", ha aseverado, según informaciones de la agencia de noticias Bernama. Sin embargo, tal y como ha recalcado, su mente "está en las inundaciones, así que no se está hablando de una reforma del gabinete". "No he anunciado nada, así que no hay nombramientos", ha recalcado.



Sus palabras han tenido lugar después de que varios medios de comunicación locales indicaran que el primer ministro, de 61 años, habría realizado una serie de cambios en el Gobierno que entrarían en vigor la próxima semana.



El portal de noticias Malaysiakini ha informado de que el 'premier' malasio tendría previsto cesar a tres ministros y nombrar un vice primer ministro. El Gobierno carece por el momento de vice primer ministro.