Los seis primeros meses de la inédita convención constituyente de Chile

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón (d), habla junto a otras constituyentes durante su último día como edil del órgano redactor de la nueva constitución del país, el 3 de enero de 2022, en la sede del organismo en Santiago (Chile). EFE/Jesús Martínez

Santiago de Chile, 4 ene (EFE).- La convención encargada de redactar una nueva Constitución en Chile cumple este martes seis meses y se presta a escoger a su nueva presidenta, tras el fin del mandato de la académica mapuche Elisa Loncón.

A continuación, los hitos del primer órgano constituyente paritario del mundo, que tiene la tarea de terminar de redactar en otros seis meses las nuevas reglas de juego para que Chile pueda finalmente enterrar la actual Carta Magna, heredada de la dictadura (1973-1990) y cuestionada en las protestas de 2019 por su tendencia neoliberal.

INSTALACIÓN ACCIDENTADA

El 4 de julio de 2020, los 155 ciudadanos elegidos en las urnas para integrar la convención se presentaron en el antiguo Congreso Nacional, en Santiago, para tomar posesión en un acto histórico pero austero por las restricciones de la pandemia y con todos los canales de televisión retransmitiendo en directo.

Cuando la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares, se disponía a comenzar la ceremonia, varios constituyentes salieron a la calle a denunciar represión policial contra familiares de detenidos en el estallido social que se manifestaban a las afueras del recinto.

Fueron momentos de altísima tensión y Balladares se vio obligada a suspender durante más de una hora la sesión. Haciendo gala de una gran templanza, la funcionaria logró encauzar el acto y los convencionales —en su mayoría independientes de tendencia progresista— juraron o prometieron sus cargos.

Pero la polémica no terminó ahí: al día siguiente los constituyentes no pudieron comenzar a sesionar porque el Gobierno no había acondicionado adecuadamente el ex Congreso, lo que le costó el cargo a Francisco Encina, el funcionario encargado de velar por el buen funcionamiento de la convención, y despertó una SERIEde críticas por supuesto "boicot".

LONCÓN HACE HISTORIA

Loncón, doctora en Humanidades y activista mapuche —la etnia indígena mayoritaria en Chile—, fue elegida presidenta por mayoría en segunda vuelta y su discurso el mismo 4 de julio pasará a la historia chilena.

"Quiero agradecerle a todo el pueblo de Chile por votar por una persona mapuche y mujer para cambiar la historia de este país", dijo en idioma mapudungún y vestida con el traje típico.

Incluida por la revista Time en su lista de personalidades más influyentes en 2021, la lingüista será previsiblemente sustituida este martes por otra mujer: "Este país requiere una política con ternura", afirmó la víspera.

UN CONSTITUYENTE SIN CÁNCER

La confesión el pasado 4 de septiembre del constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien reconoció haber fingido tener cáncer, fue probablemente el momento más crítico de la convención.

"Me defenderé en tribunales, porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó", indicó el aún constituyente, quien es conocido popularmente como "Pelao Vade" y se hizo famoso por protestar en 2019 con llamativos carteles contra los altos costos de los tratamientos de quimioterapia.

"Pelao Vade", quien es investigado por la Fiscalía por presunto fraude, renunció a una de las siete vicepresidencias de la convención y, aunque no puede dimitir de su escaño, lleva desde entonces sin participar en el debate constituyente.

DOS AÑOS DEL 18-0

Luego de tres meses elaborando su propio reglamento de funcionamiento —una tarea completada en tiempo récord—, la convención decidió arrancar el debate de fondo de las normas constitucionales el pasado 18 de octubre, cuando se cumplían dos años del estallido social.

"Somos un poder constituyente originario, territorial, participativo y diverso, que emerge gracias a diferentes procesos de acumulación de malestar", indicó entonces el vicepresidente, Jaime Bassa, quien también será reemplazado durante la jornada.

El proceso constituyente fue la salida que acordaron la mayoría de fuerzas políticas para solucionar la crisis de 2019, la más grave desde el retorno a la democracia, con una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

En el reglamento, se estableció que los artículos del nuevo texto deben ser aprobados por una mayoría de dos tercios (104 escaños), lo que implica grandes consensos.

EL APOYO DE BORIC

Dos días después de su contundente victoria en el balotaje del 19 de diciembre contra el ultraderechista José Antonio Kast, el presidente electo, Gabriel Boric, visitó la convención en un claro gesto de apoyo al proceso constituyente, algo que hasta ahora no ha hecho el mandatario saliente, el conservador Sebastián Piñera.

"No espero una convención partisana, al servicio de nuestro Gobierno", indicó el exlíder estudiantil, quien es el presidente electo más joven y más votado de la historia chilena.

Convocar un referéndum sobre las nuevas normas e implementarlas, en caso de aprobarse, serán algunos de los grandes desafíos de su mandato, que comenzará en marzo de 2022.

María M.Mur