Los Rockets sancionan a Kevin Porter Jr. y Christian Wood por mala conducta

Imagen de archivo de Kevin Porter Jr. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los Ángeles (EE.UU.), 3 ene (EFE).- Los Houston Rockets sancionaron este lunes a Kevin Porter Jr. y Christian Wood con un partido sin jugar por su mal comportamiento en el encuentro del pasado sábado ante los Denver Nuggets.

Porter Jr. y Wood no jugarán en el partido que este lunes enfrenta a los Houston Rockets con los Philadelphia 76ers.

El entrenador de los Rockets, Stephen Silas, señaló en una rueda de prensa que estas sanciones se deben a dos episodios diferentes aunque ambos se refieren a una mala conducta en el vestuario.

En el caso de Porter Jr., Silas explicó que el jugador "perdió el control" en el descanso durante una discusión y por ello el técnico consideró que "lo mejor para el equipo" sería que se le suspendiera con un encuentro fuera de la cancha.

Respecto a Wood, que es el máximo anotador y reboteador de los Rockets, Silas dijo que tuvieron "un desencuentro" respecto a que volviera a la pista para jugar la segunda parte y por eso se le decidió sancionar también.

"Mi trabajo es exigir responsabilidades a la gente por sus acciones y no reaccionar exageradamente pero sí reaccionar apropiadamente", dijo.

Medios como ESPN o The Athletic han publicado en los últimos días diferentes informaciones sobre lo que sucedió en el vestuario de los de Houston.

Según sus fuentes, Porter Jr. abandonó el estadio en el descanso después de discutir con John Lucas, un entrenador asistente de los Rockets.

Por su parte, Wood fue suplente en el partido ante los Nuggets después de que no acudiera a las pruebas diarias de coronavirus a las que se tienen que someter cada día la plantilla de los Rockets.

Eso obligó a retrasar la sesión de tiro que tenía planeada el equipo.

Durante el partido, Wood no se mostró muy dispuesto a entrar en la cancha y acabó jugando solo 8 minutos en la primera parte en los que no anotó ningún punto (no saltó a la pista en los dos últimos cuartos).

Los Rockets ocupan el último puesto de la Conferencia Oeste con un balance de 10 victorias y 27 derrotas.