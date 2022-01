Los demócratas buscan cambiar las reglas del Senado para aprobar una reforma electoral

El líder demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, en una fotografía de archivo. EFE/Michael Reynolds

Washington, 3 ene (EFE).- El líder demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo este lunes que programará una votación este mes para cambiar las reglas de la Cámara Alta, con el objetivo de intentar sacar adelante una reforma electoral que proteja el derecho a voto de las minorías.

En una carta enviada a sus correligionarios este lunes, Schumer aseguró que, si la oposición republicana no coopera para sacar adelante esa reforma, programará una votación antes del próximo 17 de enero para cambiar las reglas del Senado con el objetivo de "proteger la base de la democracia: las elecciones libres y justas".

Los demócratas impulsaron el año pasado, sin éxito, una reforma electoral destinada a contrarrestar las restricciones al voto que han impuesto recientemente los republicanos a nivel estatal, con la aprobación de al menos 33 leyes que, en la práctica, dificultan el acceso a las urnas, sobre todo para las minorías afroamericana e hispana.

La oposición republicana consiguió bloquear la aprobación de esa reforma electoral en el Congreso federal gracias a una maniobra conocida como "filibusterismo", que permite impedir el debate de cualquier medida si no se reúne una mayoría de 60 votos.

Hasta ahora, la Casa Blanca y los líderes demócratas en el Congreso se habían resistido a intentar cambiar esa regla, pero Schumer aseguró este lunes que considera válido hacerlo si es para garantizar el derecho al voto, con las elecciones legislativas de noviembre a solo unos meses de distancia.

"Debemos preguntarnos: si el derecho a voto es el pilar de nuestra democracia, ¿cómo podemos permitir, con la conciencia tranquila, una situación en la que el Partido Republicano puede aprobar a nivel estatal leyes de supresión del voto con una minoría simple, pero no permitir que el Senado de EE.UU. actúe igual?", escribió Schumer en su carta.

"Debemos adaptarnos. El Senado debe evolucionar, como lo ha hecho muchas otras veces", agregó.

Está por ver cómo cambiarían en concreto las reglas del Senado: según el diario The Hill, los demócratas están debatiendo la posibilidad de crear una excepción al "filibusterismo" para las leyes que tengan que ver con el voto, o modificar la forma en la que se puede invalidar esa maniobra.

Sin embargo, para efectuar ese cambio, Schumer necesitará una unidad absoluta en las filas demócratas, con 50 votos a favor, y no está claro que pueda conseguir el apoyo de los dos senadores más centristas del partido, Joe Manchin y Kyrsten Sinema, que apoyan la maniobra del "filibusterismo".

A tres días del primer aniversario del asalto al Capitolio, Schumer recordó además que los republicanos están siguiendo el ejemplo del expresidente Donald Trump (2017-2021) y aprobando "leyes antidemocráticas" a nivel estatal.

Esas medidas, agregó, les permiten "tomar el control de funciones de administración de elecciones que típicamente no eran partidistas", algo que promete tener repercusiones en los comicios legislativos de este año y los presidenciales de 2024.