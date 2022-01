La vuelta a las aulas será presencial tras el parón navideño, pese a Ómicron

El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán este martes para abordar la actual situación de la pandemia y la vuelta a las clases de casi diez millones de estudiantes, que tras el parón de Navidad se retomarán como estaba previsto el próximo lunes día 10. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 4 ene (EFE).- El Gobierno y las comunidades autónomas se reunirán este martes para abordar la actual situación de la pandemia y la vuelta a las clases de casi diez millones de estudiantes, que tras el parón de Navidad se retomarán como estaba previsto el próximo lunes día 10.

Tanto Gobierno central como los Ejecutivos regionales, sindicatos y familias comparten la idea de garantizar la presencialidad en todas las etapas y niveles, desde Educación Infantil a la Universidad, a pesar de que Ómicron sigue dejando un alud de contagios en España.

La nueva variante ha encadenado cifras históricas de incidencia y un aumento en la presión asistencial, sobre todo en la atención primaria, lo que ha llevado a algunas comunidades a tomar medidas para descongestionar su sobrecarga en esta sexta ola.

De hecho, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron la semana pasada, como norma general en toda la población, reducir las cuarentenas de 10 a 7 días, y en esta línea, la Comunidad de Madrid ha establecido que en los centros educativos, ante la aparición de casos esporádicos, tampoco habrá cuarentenas.

Salvo sorpresas de última hora, la reunión extraordinaria en Moncloa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria decidirá el regreso de los alumnos a las clases con total normalidad en la fecha prevista, tanto en los niveles obligatorios como en la universidad.

A 23 de diciembre, solo el 1,58 % de las aulas estaban confinadas, cuando apenas había comenzado a infectar Ómicron, que irrumpió tras el puente de la Constitución (en la semana del 13 al 17 de diciembre).

La Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (CEAPA), que agrupa a unas 12.000 asociaciones, ha reclamado la vuelta presencial a las aulas, revisar los protocolos anticoronavirus y adoptar nuevas medidas.

La Federación de Enseñanza de CCOO también ha pedido apostar por la reducción de ratios a un máximo de 20 estudiantes por aula para garantizar la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, y el sindicato CSIF ha exigido refuerzos de personal, más medidas de prevención en los centros (purificadores de aire), protocolos rápidos de detección de casos y cubrir las bajas del personal afectado por el virus.

A continuación la postura de las comunidades autónomas:

MADRID: Ha determinado la presencialidad en la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad y, como novedad, la mascarilla volverá a ser obligatoria en los recreos tras la decisión del Gobierno central de retomarla en exteriores.

ANDALUCÍA: Defenderá la vuelta a las aulas el día 10, siempre de acuerdo con las directrices que vaya marcando la Consejería de Salud.

ARAGÓN: No contempla un retraso en la vuelta a los centros porque defiende que la situación es mejor que el curso pasado y que los colegios son "lugares seguros".

ASTURIAS: Abogará por que las aulas sean "los últimos espacios en cerrarse y los primeros en abrirse", ya que, pese a la virulencia de la actual ola, el ritmo de vacunación de este grupo de edad va más rápido de lo previsto.

BALEARES: Pedirá iniciar el curso escolar con normalidad, ya que entiende que las escuelas son seguras e incluso han ayudado a cortar las cadenas de transmisión.

CANTABRIA: Apuesta por la vuelta a las aulas el día 10.

CASTILLA-LA MANCHA: Defiende la presencialidad y no retrasar las fechas de inicio de las clases, aunque su intención es que haya una postura común y una decisión conjunta.

CASTILLA Y LÉON: Aboga por la presencialidad y mantiene la fecha de regreso prevista, a la vez que apuesta por las medidas preventivas, entre ellas los medidores de CO2.

CATALUÑA: Tiene la voluntad de mantener la máxima normalidad posible en la vuelta a las clases.

COMUNIDAD VALENCIANA: Hará lo que digan las autoridades, por lo que de momento no hay cambios respecto a la vuelta a las aulas. En esta región se está reforzando la inmunización del personal docente, con terceras dosis.

EXTREMADURA: Es partidaria de mantener el calendario actual y que se vuelva a las clases de forma presencial.

GALICIA: Apuesta por mantener la fecha prevista y no ve problemas con los datos actuales de contagios ni con los calendarios de vacunación pediátricos, ya que cree que la semana del comienzo del curso podrían estar vacunados con la primera dosis el 90 % de los niños entre 5 y 11 años.

LA RIOJA: Su idea es que regresen todos los alumnos a las aulas el día 10.

MURCIA: Planteará regresar al colegio de forma física en todas las etapas y niveles.

NAVARRA: La comunidad más afectada por la sexta ola defenderá la vuelta a las clases al 100 % en todos ciclos.

PAÍS VASCO: Propone la vuelta presencial en las aulas manteniendo las medidas de seguridad vigentes antes del parón navideño.