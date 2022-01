La policía sudanesa reprime las primeras protestas tras la dimisión del primer ministro

Abdalla Hamdok, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/MARWAN ALI

Jartum, 4 ene (EFE).- La policía sudanesa empleó hoy gases lacrimógenos y bombas de sonido contra miles de manifestantes que protagonizaron una nueva jornada de protestas, las primeras tras la dimisión del primer ministro Abdalá Hamdok, para pedir la caída de los militares que perpetraron el golpe de Estado el pasado 25 de octubre.

Miles de personas se manifestaron hoy en la capital, Jartum, y en otras ciudades sudanesas en respuesta al llamamiento de los denominados comités de resistencia para presionar a los militares a que entreguen el poder a los civiles, constató Efe.

Las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las marchas en el centro de Jartum, desde donde los manifestantes se dirigieron al palacio presidencial, la sede del presidente del Consejo Soberano y líder militar sudanés, Abdelfatah al Burhan, cabecilla la asonada del pasado 25 de octubre.

Los manifestantes bloquearon diversas carreteras de la capital con barricadas y neumáticos ardiendo, y marcharon por las calles portando banderas sudanesas y al grito de "el pueblo es más fuerte y dar marcha atrás es imposible", "no a la negociación, "no a la asociación (con los militares)" y "sí al gobierno civil democrático".

La represión de estas marchas provocó heridas a al menos una treintena personas en Jartum, indicaron a Efe fuentes médicas, en los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En esta ocasión las autoridades no bloquearon ninguno de los puentes que conducen a la capital ni bloquearon los servicios de telefonía e Internet, algo que ha sido recurrente en la retahíla de protestas que se han llevado a cabo desde la asonada.

Las protestas de hoy son las primeras desde la renuncia del primer ministro Abdalá Hamdok, que el domingo presentó su dimisión a los 42 días de haber alcanzado un acuerdo con los militares para volver a ocupar el puesto del que había sido expulsado en el golpe de Estado.

Desde la asonada, los sudaneses han tomado las calles del país de forma recurrente y la represión de las marchas ha dejado, hasta el momento, al menos 57 muertos y cientos de heridos, según el sindicato opositor Comité de Médicos de Sudán.