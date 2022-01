La Euroliga modifica los protocolos de Salud y Seguridad por la covid

Imagen de archivo de un balón de la Euroliga de baloncesto. EFE/EPA/TOMS KALNINS

Redacción deportes, 4 ene (EFE).- Los clubes de la Euroliga acordaron este martes las modificaciones del Reglamento Especial y de los Protocolos de Salud y Seguridad, a causa de la incidencia derivada de la covid-19.

Según informó la propia Euroliga en un comunicado, el principal cambio se refleja en el protocolo de vuelta a la competición para los jugadores vacunados, ya que se acortará en el tiempo, de 14 a 7 días siempre que se ajuste a la normativa de las autoridades locales. Mientras que el protocolo de regreso al juego para los jugadores no vacunados y no exentos seguirá siendo de 14 días.

Además, se modificará el artículo 2 del Reglamento Especial, añadiendo lo siguiente: "En caso de que las normativas nacionales/locales impongan restricciones al desplazamiento y/o participación en un partido de jugadores no vacunados, dicho jugador será considerado como disponible para el número mínimo de ocho jugadores".

Las modificaciones propuestas responden al aumento del número de jugadores infectados en la competición y a la evolución de estos casos. El análisis realizado por los responsables médicos de la Euroliga ha demostrado que, si bien la propagación del virus se ha acelerado en las últimas semanas debido a la nueva variante, la gravedad de los casos y los tiempos de recuperación se han reducido considerablemente.

Estos cambios se aplicarán tanto en la Euroliga como en la Eurocopa, primera y segunda competición europeas, "con efecto inmediato" y tienen como objetivo "proteger y promover la regularidad y equidad de las competiciones", añade la nota.