Joaquim Rodrigues gana la etapa en motos; Sunderland sigue líder

El piloto John Kelly se dirige este martes al amanecer a la salida de la tercera etapa del Rally Dakar 2022, en Al Qaisumah (Arabia Saudí). EFE/Biel Aliño

Redacción deportes, 4 ene (EFE).- El portugués Joaquim Rodrigues (Hero Motorsports) dio la sorpresa este martes y se impuso en una tercera etapa del Dakar tras la que el británico Sam Sunderland (Gas Gas) mantiene el liderato de la general en motos, pero con solo cuatro segundos de ventaja sobre el francés Adrien Van Beveren (Yamaha).

Un tramo cronometrado (especial) que tuvo que ser reducido de 368 kilómetros a 255 por las inundaciones que están provocando estragos en el norte de Arabia Saudí, razón por la cual se canceló también la etapa maratón, situada entre ayer lunes y este martes.

Joaquim Rodrigues siempre cerca del austríaco Daniel Sanders (Gas Gas), pero no fue hasta el último punto de control cuando pudo arrebatarle el primer puesto en la etapa al dejarse 3 minutos y 46 segundos en solo 45 kilómetros cuando todo parecía indicar que se haría con la victoria.

Segundo fue el australiano Toby Price (KTM) a 1’3” y tercero el estadounidense Mason Klein (KTM) a 1’14”.

Un día más corto de lo previsto pero que hizo que se apretara la clasificación general, ya que los tres primeros clasificados se dejaron tiempo por el camino. El líder Sunderland no brilló y acabó a 7’3’” de ganar la etapa, lo que hizo que el francés Van Beveren le recortase distancia hasta situarse a solo 4 segundos.

Situación que, sin embargo, no aprovecharon ni el español Joan Barreda (Honda), ganador en la jornada de ayer lunes, ni el argentino Kevin Benavides (KTM), actual campeón. Perdieron 10’32” y 4’28, respectivamente, por lo que solo el piloto sudamericano pudo reducir distancias respecto al líder Sunderland, pero aún está a 17 minutos y 45 segundos del primer puesto.

Fueron los tres pilotos que abrieron pista, y les penalizó para el resto de la corta especial.

Primeros cinco clasificados de la tercera etapa:

1 – Joaquim Rodrigues (POR-Hero Motorsport): 2h34’41”

2 – Toby Price (AUS-KTM): a 1’3”

3 – Mason Klein (USA-KTM): a 1’14

4 – Skyler Howes (USA-Husqvarna): a 1’26”

5 – Daniel Sanders (AUS-Gas Gas): a 2’55”. EFE

