Italia se impone a Francia por la vía rápida

Melbourne (Australia), 4 ene (EFE).- El italiano Matteo Berrettini (7) sentenció la victoria frente a Francia, después de imponerse en el segundo partido al galo Ugo Humbert por un ajustado 6-4 y 7-6(6), y dejó al equipo transalpino con opciones de clasificarse después del tropiezo en la primera jornada del grupo B ante la anfitriona Australia.

“Ha sido un partido muy complicado. Es zurdo y un gran sacador. Estoy feliz por mi actuación. Me he encontrado muy cómodo con mi saque, he hecho muchos aces y así me canso menos”, explicó Berrettini después de conectar dieciocho saques directos.

En el primer punto de la mañana en el Qudos Bank Arena, el italiano Jannik Sinner (10) se impuso al francés Arthur Rinderknech (58) 6-3 y 7-6(3) después de remontar una rotura en contra durante el segundo parcial.

“Nunca es fácil jugar contra él. En el primer set lo tenía bajo control pero en el segundo he bajado un poco la intensidad y él estaba sacando bien, por lo que estaba en apuros”, explicó el joven italiano que consiguió establecer un favorable 2-1 en su cara a cara con el francés.

Sinner continúa con su idilio con los colores italianos después de acabar la reciente Copa Davis con un parcial de 3-0 (victorias sobre Marin Cilic, Daniel Galán y John Isner) en los individuales, así como por su victoria sobre el local Max Purcell en su estreno este domingo en Copa ATP.

La última jornada será decisiva para los italianos y necesitarán una victoria frente a Rusia para tener opciones de clasificarse a semifinales.