Infosalus.- Sanidad no descarta eliminar las cuarentenas en las aulas y limita la venta de antígenos solo en farmacias

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad no ha descartado este martes eliminar las cuarentenas en los centros educativos y ha reconocido que se estudiará la medida, al mismo tiempo que ha descartado que los test de antígenos se vendan en los supermercados, como ocurre en países como Alemania o Portugal.



Así lo ha manifestado la ministra Carolina Darias en la rueda de prensa posterior a la reunión conjunta mantenida con los ministros de Educación, Pilar Alegría, y Universidades, Joan Subirats, en la que se ha abordado la reanudación de las clases en el segundo trimestre de este curso 2021-2022 con los consejeros de materia educativa y universitaria de las autonomías.



Algunos consejeros de las comunidades autónomas sí que han planteado la posibilidad de reducir las cuarentenas, tal y como ocurre en la población adulta al pasar de diez días a siete, pero Darias se ha remitido a la propuesta de la ponencia del Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) y ha defendido que la posición del Gobierno es "ir de la mano de la evidencia científica".



"Vamos a esperar pero ya tenemos protocolos generales que son aplicables. Las cuarentenas se han ido modificando y tenemos que estar atentos a la evidencia que se genere. Lo importante es caminar juntos de manera coordinada", ha sostenido.



VENTA DE TEST DE ANTÍGENOS EN SUPERMERCADOS



En relación a la posible venta de test de antígenos en supermercados, Darias ha afirmado que España ha adoptado un modelo de venta en farmacia, por lo que no se plantean cambiar el sistema porque "es el modelo adecuado" y ha mantenido que la importancia recae en asegurar el suministro y no el lugar dónde se adquieren.



"El Ministerio de la mano de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios hemos autorizado recientemente 33 productos de test de autodiagnóstico y hemos autorizado de manera excepcional el uso de test profesionales para facilitar la toma de muestras", ha defendido.



Asimismo, la ministra de Sanidad ha confesado que prevé que en las próximas semanas la incidencia acumulada aumente, a pesar de llevar nueve semanas consecutivas haciéndolo, por lo que no ha estimado cuándo se llegará al pico de contagios pero, sin embargo, ha matizado que, "aunque hay muchos casos", se ha observado "una menor gravedad de los mismos", por lo que ha destacado el papel de la vacunación al reafirmar que se debe seguir apostando por ellas.



Un proceso en el que, este pasado lunes, se alcanzó el 90 por ciento de vacunados con pauta completa en niños mayores de doce años. "Las vacunas funcionan, es un arma que nos protege contra la gravedad de la enfermedad. Debemos seguir acelerando la vacunación", ha asegurado.



Además, ha detallado que en el colectivo de los niños de entre 5 y 11 años se ha logrado el 30 por ciento de vacunados, al menos con una dosis, y entre el colectivo, que más incidencia posee actualmente, las personas de entre 20-29 años se ha logrado un 81 por ciento aunque Darias ha comentado que es deseable seguir vacunando a este colectivo y ha elogiado los dispositivos móviles que se han instalado en algunos campus universitarios de toda España.