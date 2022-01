Guatemala suma una nueva muerte por la covid-19 y 109 contagios en 24 horas

Paramédicos trasladan a una mujer con síntomas de coronavirus en Ciudad de Guatemala, en una fotografía de archivo. EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 3 ene (EFE).- Guatemala contabilizó este lunes una nueva muerte por el SARS-CoV-2 y 109 nuevos contagios de la enfermedad, por lo que suma 16.110 decesos a causa del coronavirus desde marzo de 2020 y 628.804 casos positivos.

La actualización de datos por parte del Ministerio de Salud este lunes indica que los 109 nuevos contagios fueron detectados tras llevar a cabo 1.207 pruebas el domingo tanto en el ámbito público como privado.

De acuerdo a la cartera sanitaria, permanecen activos 3.946 casos en todo el territorio, aunque la cifra es un "estimado".

La nueva muerte y los 109 casos equivalen a uno de los registros más bajos en ambas categorías durante la pandemia.

Tanto la cifra de fallecimientos en Guatemala por el SARS-CoV-2 como la de contagiados son las más altas de Centroamérica, de acuerdo a recuentos oficiales.

La nación que preside Alejando Giammattei ha reportado un descenso en el número de muertes y de casos durante los últimos tres meses, específicamente en octubre, noviembre y diciembre.

Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Coma, aseguró en diciembre que no descarta una expansión del virus en enero por la variante omicrón y por las fiestas de fin de año.

Guatemala aún no ha confirmado la presencia de la variante omicrón en su territorio, a la espera de que retornen unas muestras enviadas a Panamá, ya que el ministerio que dirige Coma no cuenta con la capacidad de llevar a cabo los test.

La tercera ola del coronavirus en Guatemala tuvo lugar entre julio y septiembre con hasta 90 muertes diarias, en la etapa más complicada de la enfermedad desde marzo de 2020.

A la fecha en Guatemala se han vacunado 4,6 millones de personas con dos dosis contra el coronavirus y otras 2,2 millones con al menos una dosis.

Además, 89.146 personas han recibido la dosis de refuerzo, disponible para la población desde diciembre pasado por decisión de Giammattei.