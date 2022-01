GM pierde liderzago en mercado automotriz de EE.UU. ante Toyota

(Bloomberg) -- Por primera vez desde 1931, General Motors Co. no es el fabricante de automóviles que más vende en Estados Unidos.

La empresa con sede en Detroit perdió su corona ante su rival japonés Toyota Motor Corp., que aumentó sus ventas un 10% el año pasado a pesar de una caída del 28% en el cuarto trimestre. Con 2,3 millones de unidades vendidas en EE.UU. en 2021, Toyota superó por poco los 2,2 millones de GM.

El fabricante de automóviles japonés dijo que superar a GM probablemente no es sostenible. “Ese no es nuestro objetivo”, dijo Jack Hollis, vicepresidente sénior a cargo de las ventas de Toyota en EE.UU., en una conferencia telefónica con periodistas.

El cambio en los líderes refleja la volatilidad de un año que muchos fabricantes de automóviles estarán felices de dejar atrás. Las dificultades de 2021, que abarcaron desde atascos en las navieras hasta escasez de semiconductores, causaron problemas a los fabricantes para satisfacer la demanda. Mientras que las ventas de la industria probablemente aumentaron modestamente con respecto a 2020, las limitaciones de la oferta echaron por tierra cualquier esperanza de una rápida recuperación de la caída al inicio de la pandemia.

Los fabricantes de automóviles probablemente vendieron una tasa anual desestacionalizada de unos 12,5 millones de vehículos nuevos en diciembre, un 23% menos que un año antes, según la proyección media de seis investigadores de mercado encuestados por Bloomberg.

Nota Original:

GM Loses Spot Atop U.S. Car Market to Toyota: Auto Sales Update

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.