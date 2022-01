Ganaderos colombianos protestan por la importación de leche en polvo de EE.UU.

Ganaderos y productores de leche protestan a las afueras de la Sociedad Portuaria de Cartagena de Indias contra las importaciones de leche en polvo de Estados Unidos, hoy, en Cartagena (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Cartagena (Colombia), 3 ene (EFE).- Lecheros de Colombia protestaron este lunes por la importación de leche en polvo de Estados Unidos que hace la industria como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país, que consideran "desventajoso" para el sector.

El plantón, que se desarrolló en las afueras de la Sociedad Portuaria de Cartagena, fue encabezado por el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie.

El ejecutivo expresó su descontento con la posición de la industria de lácteos en Colombia a la que calificó de "insolidaria" con los ganaderos, ya que prefiere importar la leche en vez de procesar la que producen 320.000 familias de pequeños y medianos ganaderos dedicados exclusivamente a la lechería en todo el país.

Explicó que "Colombia produce 7.400 millones de litros, la industria no procesa sino 3.100 millones y sin embargo importó el año pasado el equivalente a 800 millones de litros, es decir aquí se están dejando de procesar 4.500 millones de litros".

Para Lafaurie las cifras son una demostración de la falta de sensatez con la cual la industria se aprovecha de un "Tratado de Libre Comercio de un país que produce más del doble de la leche que procesa la industria en Colombia".

Algunos de los manifestantes arengaron pidiendo que se acabe el TLC con Estados Unidos, que entró en vigencia en mayo de 2012.

"Este es un TLC que es de una sola vía, ellos (los estadounidenses) nos traen leche, carne y nosotros no podemos llevar nada porque no nos abren el mercado, entonces el tratado termina siendo un engaño que no es sostenible", agregó.

También aseguró que "es falso que en el país haya déficit en la producción de leche", y le respondió a la industria de los lácteos en Colombia que ellos "no tienen capacidad de acopiar ni transformar toda la leche que producen los ganaderos dedicados exclusivamente a esta actividad".

"La leche no acopiada se malvende en la informalidad a precios que no cubren siquiera los costos de producción".

Explicó que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su informe de cuentas nacionales reveló que en el primer trimestre de 2021 la producción de leche fresca creció 8,8 %, en el segundo trimestre 12 % y en el tercer trimestre 4,2% ".

Igualmente, aseguró que Colombia es el décimo primer país productor de leche en el mundo y el décimo hato más grande.

APOYO DE ROBLEDO A LOS LECHEROS

El senador y precandidato presidencial del partido Dignidad, Jorge Robledo, apoyó la protesta de los ganaderos, al tiempo que agregó que "los malos TLC deben ser renegociados".

"Tienen toda la razón los lecheros en protestar contra las grandes importaciones de leche que los están empobreciendo y arruinando. Cuenten con mi respaldo y el de Dignidad", dijo Robledo en un mensaje divulgado en redes sociales.