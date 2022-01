Fútbol/Copa.- (Previa) La Real quiere acabar con sus dudas en Butarque y el Betis busca resarcirse en Valladolid

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad intentará aparcar su crisis de resultados en LaLiga Santander con una victoria en la Copa del Rey en Butarque, mientras que el Betis querrá olvidar su última derrota en su visita al José Zorrilla y Andoni Iraola regresará a Anduva en busca del billete para el Rayo Vallecano, en partidos correspondientes a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de este miércoles.



El conjunto de Imanol Alguacil no está pasando su mejor momento de la temporada y sólo ha sido capaz de ganar dos de sus últimos diez partidos, ante el PSV en la Liga Europa (3-0) y ante el Zamora en el 'torneo del k.o' (0-3), pero espera que la ilusión por la competición copera, de la que fue uno de sus dos campeones el año pasado, le dé un plus ante un 'Lega' más centrado en intentar escalar hacia el 'playoff' en LaLiga SmartBank.



La Real ha perdido sobre todo su solidez defensiva y le está costando no encajar, lo que ha aumentado su actual poca capacidad goleadora, un aspecto que intentará aprovechar el conjunto madrileño, que batió a su rival en su última visita a Butarque y que curiosamente recibirá días después al filial del conjunto guipuzcoano. Rafinha podría tener sus primeros minutos como 'txuri-urdin'.



Por su parte, el Betis, tercer clasificado de LaLiga Santander, también buscará imponer su teórico favoritismo en su eliminatoria con otro equipo de LaLiga SmartBank como el Valladolid, que también tiene más sus miras en pelear por el ascenso directo a Primera.



El equipo verdiblanco ya sufrió bastante en la anterior ronda ante el Talavera de la Reina, ante el que necesitó una prórroga, y llega al José Zorrilla, donde han perdido sus últimos siete visitantes, con ganas de resarcirse de la última derrota liguera en casa ante el Celta. Manuel Pellegrini apostará por las rotaciones, al igual que Pacheta, que confirmó que confiará en los que les han llevado hasta estos dieciseisavos.



El Rayo Vallecano tampoco empezó del mejor modo posible el 2022, con derrota por 2-0 en el Wanda Metropolitano, donde no dejó además su mejor imagen, la que sí espera tener en Anduva, estadio al que retorno su técnico, Andoni Iraola, que llevó al Mirandés a las semifinales de Copa en 2019-2020. El conjunto franjirrojo no está consiguiendo rendir igual de bien a domicilio y no podrá despistarse ante un rival que siempre da un plus al calor de su afición en esta competición.



Dos campeones coperos como el Valencia y el Mallorca también jugarán ante dos 'Segundas' en busca de dejar atrás sus últimas derrotas ante el Espanyol (1-2), el último día del 2021, y ante el FC Barcelona (0-1), respectivamente.



El conjunto que entrena José Bordalás rendirá visita al Cartagena, que lleva seis partidos seguidos sin perder, los tres últimos con victoria, y que tiene la amenaza arriba del veterano Rubén Castro para una defensa que no termina de ser fiable, mientras que el de Luis García Plaza tendrá un exigente examen en Ipurua ante el Eibar, segundo clasificado de LaLiga SmartBank y que sólo ha perdido en casa este año ante la Ponferradina, a finales de agosto.



La participación de los 'Primeras' de este miércoles se completará con el animado Celta, que tratará de seguir su actual buena línea en su visita al Atlético Baleares, cuarto clasificado del Grupo II de la Primera RFEF y que fue capaz de deshacerse en la anterior ronda con goleada (5-0) del Getafe.



--PROGRAMA DE LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY.



-Miércoles.



Cartagena - Valencia 16.00 horas.



Eibar - Mallorca 16.00 horas.



Leganés - Real Sociedad 16.00 horas.



Linares - FC Barcelona 19.30 horas.



Atlético Baleares - Celta 20.00 horas.



Mirandés - Rayo Vallecano 20.00 horas.



Real Valladolid - Real Betis 20.00 horas.



Alcoyano - Real Madrid 21.30 horas.