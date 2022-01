Fútbol/Copa.- Previa del CD Alcoyano - Real Madrid

El Collao sueña con dejar carbón al Real Madrid



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid se estrenará este miércoles (21.30 horas) en la Copa del Rey 2021-2022 en El Collao de Alcoy (Alicante), donde le espera un CD Alcoyano que sueña con repetir la gesta del año pasado y volver a dejar fuera al actual líder de LaLiga Santander de una competición con la que anda reñido en las últimas temporadas.



El conjunto madridista comienza en los dieciseisavos de final su andadura en un torneo que no se le da especialmente bien y en donde en los últimos años sólo ha llegado lejos en la temporada 2018-2019, a semifinales, donde fue apeado por el FC Barcelona. El último título copero fue en 2014, precisamente con Carlo Ancelotti al mando, pero el italiano tendrá que lidiar ahora con la dificultad de las eliminatorias a partido único.



Y la primera tiene 'trampa' porque es ante un rival, de inferior categoría futbolística, la Primera RFEF, a domicilio y en un escenario que fue la 'tumba' madridista el año pasado, en un enero que fue bastante negativo para el equipo entonces entrenado por Zinédine Zidane.



El Alcoyano ha aumentado aún más su histórica moral tras aquel éxito, pero también sabe que le visitará seguramente un rival con más ganas y con la motivación extra de tomarse la revancha de aquella derrota por 2-1 en la prórroga, entonces un 20 de enero. En víspera de la llegada de los Reyes Magos, el conjunto alicantino sueña con un regalo y carbón para el 13 veces campeón de Europa.



Este viene de empezar el año con derrota en Getafe, donde volvió a demostrar que se le atragantan bastante los equipos que se cierran bien atrás como le pasó también con el Cádiz. El equipo de Alcoy también le propondrá seguramente un partido de ese estilo y en busca de hacerlo 'largo' como el año pasado para buscar sus opciones ante el líder de Primera, cuyo técnico ya ha dejado claro que pondrá el "mejor equipo posible" y que sólo dará minutos a Andrey Lunin.



El ucraniano ya vivió aquella 'negra noche' en El Collao en el que fue su primer partido oficial con el conjunto madridista y tendrá ganas también de una particular revancha. Benzema, Modric, Mendy, Vinicius, Carvajal, Jovic y Bale serán las otras ausencias visitantes de una convocatoria donde además de los dos porteros suplentes sólo han viajado otros dos canteranos, el defensa Rafa Marín y el extremo Peter Federico, este ya con minutos en San Mamés y el Coliseum.



JOSÉ JUAN SIGUE GUARDANDO LA PORTERÍA ALICANTINA



Ahora, está por ver si el técnico italiano pondrá a muchos de los titulares habituales como Kroos, Casemiro, Militao o Alaba de cara a un tramo de temporada muy exigente, donde también tendrá que buscar el primer título con la Supercopa de España de la semana que viene. Hazard, Valverde, Camavinga, Nacho, Marcelo, Mariano, Isco y un Ceballos ya recuperado de la lesión que se produjo en los Juegos Olímpicos podrían estar entre los elegidos.



Enfrente, un Alcoyano que mantendrá su respeto por el Real Madrid, pero que volverá a apelar a la ilusión y a su público para volver a dar la campanada y hacer saltar las primeras alarmas en el club merengue. El conjunto alicantino se ganó el derecho a tener un 'grande' en esta ronda después de dejar fuera a otro 'Primera' como el Levante en la tanda de penaltis.



Ahí se volvió a encumbrar la figura del veterano portero José Juan, que a punto de cumplir 43 años espera cruzarse de nuevo en el camino del equipo madrileño, al que ya frenó hace un año con paradas de mérito y seguridad bajo palos.



El equipo que entrena Vicente Parras no está disfrutando de su mejor campaña ya que marcha undécimo en el Grupo 2 de la Primera RFEF, donde también está precisamente el filial madridista, al que todavía no se ha enfrentado, y cerró el 2021 con tres derrotas seguidas y sin marcar, aunque ha tenido tiempo para preparar este duelo ya que no juega desde el 18 de diciembre. Ángel López, por sanción, es su única baja.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



CD ALCOYANO: José Juan; Castellano, Raúl, Blanco, Carbonell; Antón, Miranda, Juanan, Escudero; Jona y Daoudi.



REAL MADRID: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Marcelo; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Mariano y Hazard.



--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro).



--ESTADIO: El Collao.



--HORA: 21.30/Telecinco y DAZN.