Fútbol/Copa.- Ancelotti: "Los jugadores saben mejor lo que pasó el año pasado en la Copa y que no debe pasar mañana"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue claro sobre la seriedad que le da a la visita en la Copa del Rey al Alcoyano, su verdugo del año pasado, y recalcó que "sólo" va a dar minutos a Andrey Lunin de cara a poner "el mejor equipo posible" y que "los jugadores saben mejor lo que pasó" en El Collao y que "no debe pasar" este miércoles.



"No he visto el partido del año pasado, pero sé lo que pasó porque me lo han contado jugadores. Esa herida sigue abierta por una derrota en un momento complicado de la temporada y los jugadores saben mejor lo que pasó y lo que no debe pasar mañana", advirtió Ancelotti este martes en rueda de prensa.



El italiano confirmó que no viajarán Karim Benzema, Luka Modric y Ferland Mendy por tener "algunas molestias" tras la derrota en Getafe, ni Gareth Bale ni Vinicius, al que prefiere reservar "para estar listo" el fin de semana ante el Valencia tras haber tenido que parar por el coronavirus.



Tampoco lo hará Thibaut Courtois, que "es el único" que no tiene ningún problema, pero para así dar "minutos" a Lunin. El guardameta ucraniano sólo ha jugado un partido oficial con el Real Madrid, precisamente la derrota del año pasado en Alcoy, pero el de Reggiolo no hablado con él específicamente de aquello. "Ya conoce muy bien el campo y el ambiente, puede jugar un buen partido. Por la calidad que tiene creo que merecería jugar más", añadió.



"Quiero ser bastante claro en este sentido. Este es un partido donde quiero dar minutos sólo a Lunin, el resto voy a meter el mejor equipo posible porque nos lo vamos a tomar muy en serio y no es para dar minutos a los que han jugado menos. Tenemos bajas, pero pondré el mejor equipo posible", recalcó Ancelotti.



Y uno de los que podría tener minutos es el centrocampista Dani Ceballos, de baja desde el verano por la lesión en el tobillo durante los Juegos Olímpicos y en el que el técnico madridista confía. "Está disponible y puede tener su oportunidad. Me gusta como jugador, su personalidad y su carácter, lo está haciendo bien y en la segunda parte de la temporada será importante para nosotros porque tiene calidad para estar en esta plantilla", admitió del andaluz.



El preparador del líder de LaLiga Santander sabe de la dificultad del estreno copero, "un partido distinto porque es eliminatoria directa" y juegan "fuera". "La Copa es una competición importante para nosotros. No voy a decir que es un partido trampa, es distinto porque te juegas una competición que tenemos el objetivo de ganarla. Será un partido donde necesitaremos muchas cosas, no sólo la calidad, que en teoría puede ser superior. Nos exigirá concentración, ganar los duelos o estar concentrados en el balón parado", avisó.



NO VE SALIDAS EN ENERO Y SE LLEVARÁ A BALE A LA SUPERCOPA



En este sentido, aseguró que el equipo está "de vuelta" tras la derrota ante el Getafe y decir en rueda de prensa que se habían tomado un día más de vacaciones. "Tengo mucha confianza en este equipo y en la motivación que tiene para jugar este partido. Nos lo vamos a tomar realmente en serio porque no hay otra manera si queremos llegar a la final de Copa", aseveró.



Preguntado por las dificultades ante rivales que se cierran, Ancelotti no escondió que son encuentros que les cuestan "más" y en los que deben "hacer algo distinto" porque no tener tantos "espacios entre líneas". "Necesitamos más juego directo, pero para tenemos que tener jugadores que meten pases detrás de la línea defensiva y delanteros que los ataquen. Tenemos que trabajarlo para tener más oportunidades contra equipos que están muy cerrados", comentó.



Por otro lado, el entrenador del Real Madrid afirmó que "nadie" ha pedido "salir" en el mercado invernal. "La gestión de la plantilla es bastante buena y no tengo problema con ningún jugador, todos están entrenando bien y con ganas de jugar, no creo que tengamos salidas", indicó.



También confirmó que la planificación de la próxima temporada ya está realizada. "Este es un club que siempre planifica, me parecería poco profesional que un club como el Real Madrid no lo pensase", sentenció, sin querer valorar una posible oferta de 50 millones por Kylian Mbappé para ficharle ya en enero.



Además, confirmó que Gareth Bale no está lesionado sino que no se encuentra "bien" y "no está cómodo en el trabajo colectivo y tiene miedo (de lesionarse)", pero que le ve con "compromiso porque aún tiene seis meses de contrato" con el Real Madrid y el club debe hacer "todo lo posible" para que se recupere. "Está haciendo trabajo individual y tampoco estará contra el Valencia, pero sí nos lo llevaremos a Arabia Saudí para ver si esta disponible para la Supercopa", zanjó.