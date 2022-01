Fútbol.- Tuchel asegura que Lukaku se ha "disculpado" y que "siente la responsabilidad de arreglar el desastre"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, aseguró que el delantero Romelu Lukaku se ha "disculpado" por sus palabras sobre su actual situación en el equipo inglés, y que vuelve a contar con él tras dejarle fuera de la convocatoria el pasado fin de semana para la visita del Liverpool.



En una entrevista con la cadena italiana 'Sky', el internacional belga aseguró que no estaba demasiado feliz en el campeón de Europa ni con el estilo de juego que proponía Tuchel. Sus palabras crearon algo de revuelo y el entrenador alemán decidió dejarle fuera del choque ante los 'reds', pero ahora volverá a contar con él para la visita del Tottenham en la Carabao Cup.



"Se ha disculpado y está de vuelta en el equipo para el entrenamiento. Hemos tenido tiempo suficiente para aclarar las cosas y seguir adelante", expresó Tuchel este martes en rueda de prensa donde reconoció su satisfacción porque se tomaran "el tiempo necesario para mirarlo y hablarlo con calma".



El técnico alemán apuntó que para él "lo más importante fue entender y comprender claramente" lo que había sucedido y "creer que no fue intencionado". "No hizo esto intencionalmente para crear ruido antes de un partido tan importante", admitió.



El preparador del campeón de Europa advirtió que lo sucedido "no es tan grande" como ha parecido y que "es lo suficientemente pequeño como para mantener la calma, aceptar una disculpa y seguir adelante". "Él es muy consciente de lo que sucedió y de lo que creó y siente la responsabilidad de arreglar el desastre", apuntó.



"Él puede manejarlo, aunque tampoco tiene otra opción y no puede esperar que todos estén superfelices al día siguiente. Pero sigue siendo nuestro jugador y tenemos buenas y muchas razones para que juegue con nosotros y para convencerle. Estamos felices de que sea nuestro jugador y le protegeremos", sentenció Tuchel.