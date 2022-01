Fútbol.- Bordalás: "El Barça tiene una deuda de 300 millones y ficha a Ferran Torres, ¿dónde está el 'fair play'?"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Valencia, José Bordalás, ha asegurado que deben "fichar" para reforzarse en este mercado de invierno, aunque no incorporarán jugadores "para rellenar", y ha criticado que el FC Barcelona, con "una deuda de 300 millones", pueda fichar a futbolistas como Ferran Torres e incumplir el 'fair play' financiero.



"El FC Barcelona tiene una deuda de 300 millones de euros y ha fichado a Ferran Torres, he leído que por 55 millones, aunque no sé la cifra exacta. Y va a fichar a Morata y el presidente anuncia más fichajes, incluso Haaland. ¿Dónde está el 'fair play'?", declaró en la rueda de prensa previa al duelo de Copa del Rey ante el Cartagena.



Sobre la posibilidad de incorporar a gente este mes, el preparador alicantino se mostró optimista. "Confío en que sí", dijo. "Nosotros, si queremos ser un club grande, también tenemos que fichar, obviamente. El FC Barcelona ha fichado a Xavi, ha visto que no le da para llegar a pelear por 'Champions' y por estar entre los mejores y tiene que fichar, esta es la realidad. Milagros, en el fútbol, se dan muy poquitos", subrayó.



Además, el técnico valencianista explicó que sus "sensaciones" respecto a la directiva y las incorporaciones invernales son "buenas". "Hablamos todos los días, hemos trasladado las necesidades que consideramos para este media temporada, que va a ser exigida y difícil, el club entiende que tiene que ser así y tengo confianza en que lleguen. No quiero que vengan futbolistas para rellenar. Con Peter Lim aún no nos hemos reunido por la pandemia, rebrotes... hay dificultades para viajar, estaba previsto. Cada día hablo con Anil y Corona", desveló.



""Jason se ha marchado al Alavés y se están haciendo gestiones por jugadores que han tenido poco protagonismo en el equipo y buscamos que puedan tenerlo en otros equipos porque es bueno para ellos y para nosotros para que puedan llegar otros futbolistas. Hay negociaciones avanzadas pero hasta que no sean definitivas puede pasar cualquier cosa", concluyó.