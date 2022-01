Estrategas de Goldman apuestan por monedas vinculadas al turismo

(Bloomberg) -- Estrategas de Goldman Sachs Group Inc. esperan una reactivación del turismo en el segundo semestre de 2022. La firma estima que la recuperación económica impulsada por la fabricación pasará a ser una impulsada por el esparcimiento y el turismo a medida que los visitantes extranjeros regresen a las playas y montañas después de soportar casi dos duros años de la pandemia del coronavirus.

“Creemos que se observará una transición hacia una recuperación impulsada por los servicios y los viajes, y el esparcimiento sería una parte importante de eso una vez que desaparezca la ola de ómicron, la más reciente”, dijo en una entrevista Kamakshya Trivedi, codirector de investigación de estrategias de mercados emergentes, tasas y tipos de cambio globales en Goldman.

Goldman también se muestra optimista con respecto a las monedas de países exportadores de petróleo, como el dólar canadiense, el peso mexicano y el rublo ruso, y prefiere tomar posiciones cortas en el dólar australiano y el euro.

En Tailandia, donde el turismo representaba una quinta parte de la economía del país antes de la pandemia, el Gobierno pretende tratar el covid-19 como endémico en 2022 reanudando las actividades normales, aumentando la vacunación y reduciendo las hospitalizaciones, dijo el martes un alto funcionario de salud.

En España, hay señales de que la industria se está recuperando, ya que en noviembre los turistas gastaron un 678% más que durante el mismo mes del año anterior. Las acciones de viajes y esparcimiento de Europa avanzaron el martes; IAG SA, propietario de British Airways, y el operador turístico TUI AG, subieron más de 10%, ya que los datos continúan indicando que es menos probable que la variante ómicron cause cuadros graves de covid-19.

