España.- La llegada de turistas internacionales crece un 54,1% hasta noviembre y el gasto sube a 31.274 millones

España recibió la visita de 28,2 millones de turistas internacionales en los once primeros meses de 2021, lo que supone un 54,1% más que en el mismo periodo de 2020, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



El gasto realizado por los turistas extranjeros que visitaron España entre enero y noviembre del año pasado se disparó un 63,8% respecto al mismo periodo de 2020, hasta alcanzar los 31.274 millones de euros.



Los principales países emisores en los once primeros meses de 2021 fueron: Francia (con cerca de 5,3 millones de turistas y un aumento del 42% respecto al mismo periodo de 2020); Alemania (con casi 4,7 millones y un incremento del 107,5%), y Reino Unido (con casi 3,9 millones de turistas, un 27,6% más).



Sólo en el mes de noviembre España recibió la visita de más de 3,3 millones de turistas internacionales, siete veces más que en el mismo mes de 2020. Estos turistas gastaron 3.748 millones de euros, lo que supone multiplicar casi por ocho el gasto de noviembre de 2020.



BALEARES, LÍDER EN TURISTAS Y GASTO



En el acumulado de los 11 primeros meses de 2021 las comunidades que más turistas recibieron fueron Baleares (con más de 6,2 millones y un aumento del 265,4% respecto al mismo período de 2020), Cataluña (con casi 5,2 millones y un incremento del 37,6%) y Canarias (con casi 4,4 millones, un 21,7% más).



Durante ese mismo periodo, las comunidades autónomas de destino principal con mayor gasto acumulado fueron Baleares (con el 22,8 del total), Canarias (19%) y Cataluña (15,8%).



El gasto de los turistas aumentó un 587% en Canarias respecto a noviembre de 2020, un 796,7% en Andalucía y un 1.088,7% en Cataluña. El resto de comunidades de destino principal de los turistas también presentan tasas anuales positivas.



En noviembre, Canarias fue el primer destino principal de los turistas, con el 30,3% del total. Le siguen Cataluña (18,1%) y Andalucía (14,5%).



A Canarias llegaron un millón de turistas, un 530,7% más que en noviembre de 2020. Los principales países de residencia de los visitantes de esta Comunidad fueron Reino Unido (con 309.766) y Alemania (con 228.700).



El número de turistas que visitaron Cataluña aumentó un 928,1% y se sitúa en 604.925. De esta cifra, 168.048 procedieron de Francia y 103.238 del agregado de Resto de Europa.



La tercera comunidad de destino principal por número de turistas fue Andalucía, con 485.504 y un aumento anual del 887,3%. Reino Unido fue el principal país de origen (con 93.504), seguido del agregado Países Nórdicos (con 62.163).



En el resto de comunidades el número de turistas se incrementó un 727,7% en Comunidad de Madrid, un 636,8% en Baleares y un 611,5 en Comunitat Valenciana.



EL GASTO AUMENTA HASTA LOS 3.700 MILLONES EN NOVIEMBRE



El gasto total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en noviembre alcanza los 3.748 millones de euros, lo que supone un aumento del 677,6% respecto al mismo mes de 2020.



El gasto medio por turista se situó en 1.119 euros, con un incremento anual del 6,1%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 14,4%, hasta los 142 euros.



La duración media de los viajes de los turistas internacionales fue de 7,9 días, lo que supone un descenso de 0,6 días respecto a la media de noviembre de 2020.



Durante los 11 primeros meses de 2021 el gasto total de los turistas internacionales aumentó un 63,8% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 31.274 millones de euros.



Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en noviembre fueron Reino Unido (con el 17% del total), Alemania (15,8%) y Países Nórdicos (10,6%). El gasto de los turistas residentes en Reino Unido aumentó un 568,3% en tasa anual, el de los turistas procedentes de Alemania un 581% y el de los de Países Nórdicos un 1.314,3%.



2,8 MILLONES POR VÍA AEROPORTUARIA



La vía aeroportuaria fue la que sirve de entrada al mayor número de turistas en noviembre, con cerca de 2,8 millones de visitantes, lo que supone un aumento anual del 758,9%. Por ferrocarril accedieron un 181,3% más de turistas, por carretera un 321,3% más y por puerto un 436,1% más.



El número de turistas que utilizaron el alojamiento de mercado como modo de alojamiento principal en noviembre aumentó un 748,9% en tasa anual.



Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 739,8% y la vivienda en alquiler un 1.103,6%. Por su parte, el alojamiento de no mercado aumentó un 379,4%. Los turistas alojados en vivienda de familiares o amigos subieron un 484,6% y los hospedados en vivienda en propiedad un 318,6%.



EL GASTO EN ACTIVIDADES COPA EL 21,6% DEL TOTAL



El gasto en actividades (deportivas, culturales*) fue la principal partida en noviembre, con un 21,6% del total del gasto y un aumento del 687,2% respecto al mismo mes de 2020.



Las siguientes partidas fueron el gasto en transporte internacional y el gasto en alojamiento (no incluido en el paquete turístico), con un 18,3% y 17,6% del total, respectivamente. El primero aumentó un 681,9% en tasa anual y el segundo un 679,7%.



El 63,7% del gasto total en noviembre lo realizaron turistas que pernoctan en alojamientos hoteleros, con un aumento del 709,5% respecto al mismo mes de 2020. Por su parte, el gasto en alojamientos de resto de mercado se incrementó un 933,7%.



El gasto de los turistas que no viajaron con paquete turístico (que representa el 77,0% del total) creció un 674,1%. El de los que contratan paquete turístico aumentó un 689,6%.



En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitaron España por ocio generan el 83,7% del gasto total, con un desembolso un 859,4% superior al de noviembre de 2020.



Por su parte, el número total de pernoctaciones realizadas por los turistas internacionales en todo tipo de alojamientos (hoteles, apartamentos, vivienda propia, vivienda de familiares o amigos, vivienda alquilada) superó los 26,3 millones, con un aumento del 580,1%.



Canarias, la comunidad con más pernoctaciones (con 8,9 millones, un 548,9% más que en noviembre de 2020). Le siguieron Andalucía (con 4,9 millones y un incremento del 741,9%) y Comunitat Valenciana (con casi 3,8 millones, un 562,1% más.