España.-Economía/Laboral.- Los trabajadores en ERTE bajan en más de medio millón en 2021, hasta un total de 102.548

Hasta el momento las empresas han declarado que incluirán en programas de formación a 30.000 trabajadores, el 40% de los que tienen derecho a ella



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El número de trabajadores protegidos por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) procedentes de alguna de las modalidades puestas en marcha durante la pandemia cerró el año 2021 en 102.548, casi 520.000 trabajadores menos que al finalizar 2020.



Esta cifra supone además un descenso de más de 35.000 trabajadores respecto al pasado 31 de octubre, última fecha antes de que entraran en vigor las nuevas modalidades de ERTE por la pandemia, ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



Respecto a los máximos alcanzados desde que estallara la pandemia, los trabajadores en ERTE vinculados al Covid se han reducido en más de tres millones.



De los 102.548 trabajadores en ERTE contabilizados a cierre de 2021, un total de 49.685 se encontraban en suspensión parcial y 52.863 en suspensión total, de acuerdo con los datos preliminares de la Seguridad Social.



Asimismo, de la cifra total de trabajadores protegidos, hay 76.259 con derecho a formación. El Gobierno aprobó a finales de septiembre la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022, poniendo el foco en este aspecto, de forma que las empresas que formen a sus trabajadores en ERTE obtendrán mayores exoneraciones en sus cuotas que las que no lo hagan.



Según el Ministerio, prácticamente todas las empresas han declarado ya si realizarán o no programas formativos. De los comunicados hasta ahora, 30.251 trabajadores se verán beneficiados por alguno de ellos y, por tanto, sus empresas recibirán exoneraciones de cuotas. Estos 30.000 trabajadores suponen sólo el 40% de los que tienen derecho a recibir formación.



HOSTELERÍA, EL SECTOR CON MÁS TRABAJADORES EN ERTE



Por sectores, los trabajadores en ERTE siguen manteniendo una importante concentración sectorial en las actividades relacionadas con la hostelería y el turismo.



Los servicios de comida y bebidas (hostelería) son los que más trabajadores tenían en ERTE al finalizar diciembre, con 20.242 afectados, seguido por los servicios de alojamiento (15.049), y las agencias de viajes (11.358).



En relación a sus cifras de afiliados, las actividades con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE son las agencias de viajes y operadores turísticos (32% del total de sus afiliados) y el transporte aéreo (10%).



A 31 de diciembre de 2021, estaban protegidos por ERTE-Covid un 0,67% de los afiliados del Régimen General, sin contar regímenes especiales. Sólo las islas tienen a más del 1% de los trabajadores en ERTE, mientras que Huesca es la provincia en la que menos trabajadores quedan en estas modalidades, con un 0,14% de sus afiliados en ERTE.



De media, a lo largo del mes de diciembre, han estado protegidos por ERTE vinculados al Covid un total de 103.801 trabajadores.



Además, hay otros 20.124 trabajadores que se encuentran en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción no relacionadas con la pandemia, cifra que se ha reducido ligeramente respecto a los 28.805 que existían a 31 de octubre.



En este tipo de ERTE existe una notable concentración en el sector del automóvil, que acumula casi un 30% de los trabajadores. Geográficamente, también se aprecia una mayor concentración de estos procesos en las provincias en las que el sector de la automoción tiene un mayor peso relativo.



MÁS DE 1.400 TRABAJADORES EN LOS ERTE DE LA PALMA



Finalmente, otros 1.415 trabajadores están protegidos por los ERTE especiales por la erupción volcánica de La Palma, que suponen el 8,2% de los afiliados de la isla.



En el caso de los ERTE de La Palma, los sectores más afectados son alojamiento y servicios de comidas y bebidas, que concentran más del 40% de los trabajadores en esta modalidad de ERTE.