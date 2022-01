El petróleo de Texas abre con una subida del 0,53 %, hasta los 76,48 dólares

Los contratos futuros del WTI para entrega en febrero sumaban 0,40 dólares respecto al cierre anterior.Fotografía de archivo. EFE/EPA/MARK ROGERS

Nueva York, 4 ene (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una subida del 0,53 % y se situaba en 76,48 dólares el barril antes de la reunión mensual de la alianza OPEP+.

A las 9.15 hora local (14.15 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en febrero sumaban 0,40 dólares respecto al cierre anterior.

El petróleo de Texas subía ante la expectativa de que la OPEP y sus aliados decidan mantener su plan de aumento gradual de la producción dadas las buenas perspectivas económicas y que en febrero añadan 400.000 barriles a la oferta, como llevan haciendo cada mes desde el pasado agosto.

"No es de extrañar que la OPEP+ esté segura de que el mercado puede soportar más incrementos en la oferta", dijo en una nota Bjornar Tohaugen, jefe de mercados petroleros de la firma Rystad Energy.

"Los precios del Brent se han recuperado hasta cerca de 80 dólares tras perder el nivel de los 70 a principios de diciembre y los datos globales de transporte a tiempo real sugieren que hasta ahora no ha habido un impacto importante en la demanda petrolera por ómicron", agregó.

Pese al fuerte repunte de casos de covid-19 que se está empezando a ver en todo el mundo tras las fechas festivas, los expertos señalan que la pandemia se mantiene solo como un "riesgo" mientras no acarree confinamientos o medidas restrictivas que puedan afectar al mercado.

Por otra parte, los precios están recibiendo presión alcista debido a un parón productivo en Libia, a los problemas para la recuperación del suministro en Nigeria y a unas menores expectativas de los analistas respecto a la capacidad productiva de Rusia.