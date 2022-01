El Celta, nuevo desafío para el sorprendente Atlético Baleares

El entrenador argentino del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, en una imagen de archivo. EFE / Manuel Lorenzo

Palma/Vigo, 4 ene (EFE).- El sorprendente Atlético Baleares, de Primera RFEF, que ya eliminó al Getafe de la Copa del Rey por un rotundo 5-0, se enfrentará a partido único al RC Celta de Vigo por una plaza en los octavos de final de la Copa del Rey.

El club espera superar los 3.000 espectadores en el Estadio Balear y vivir otra noche mágica ante el conjunto vigués que dirige el técnico argentino Eduardo Coudet, décimo segundo en la clasificación de LaLiga.

Los blanquiazules dirigidos por el técnico Xavi Calm, firmes candidatos a ascender a Segunda División, sueño que persiguen desde hace 59 años, ocupan el quinto puesto en la clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF con 29 puntos, a seis del líder, el Albacete.

El pasado 19 de diciembre tenía que enfrentarse al San Fernando CD, pero fue suspendido por varios positivos en el equipo gaditano.

La eliminatoria frente al Celta se espera con gran interés en el club blanquiazul. Su director deportivo Patrick Messow declaró que estaban "encantados e ilusionados" de recibir al equipo vigués, "un club muy grande, de Primera, ojalá sea una gran noche", señaló.

La solidez del Atlético Baleares en su estadio pondrá a prueba el sueño del Celta de Vigo de intentar alcanzar una nueva final de la Copa del Rey.

Los últimos triunfos ligueros ante Espanyol y Betis han devuelto la tranquilidad a Balaídos, por eso el técnico Eduardo “Chacho” Coudet hará menos rotaciones que en las eliminatorias anteriores y algunos de los fijos en su once formarán de inicio en el Estadio Balear.

El entrenador argentino es consciente de que el torneo del KO ilusiona al celtismo. También a su vestuario, donde creen que es el camino más fácil para conseguir el ansiado billete para Europa. Queda mucho camino por recorrer, pero el buen momento del equipo invita al optimismo.

El portero Rubén Blanco volverá a ser la apuesta de Coudet para la Copa. También Kevin Vázquez, que fue baja de última hora ante el Betis por una indisposición, y Fontán en los laterales. La duda está en el centro del eje.

El colombiano Jeison Murillo, ya de vuelta en Galicia, y Okay Yokuslu, que rindió a un gran nivel en el Benito Villamarín, son las opciones que maneja para acompañar a Carlos Domínguez, otro de los destacados en el primer partido de 2022.

Si Coudet recurre al central cafetero, lo lógico sería que el internacional turco volviera al centro del campo para acompañar a Renato Tapia en el doble pivote, con Nolito, Gabri Veiga y Denis Suárez por detrás de Santi Mina.

- Alineaciones probables:

Atlético Baleares: Xavi Ginard; Armando, Luca Ferrone, Pedro Orfila, Ignasi Vilarrasa, Cordero; Canario, Isi Ros, José Fran; Vinicius, Manel.

Celta: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Murillo, Carlos Domínguez, Fontán; Tapia, Okay; Veiga, Denis Suárez, Nolito; Santi Mina.

Árbitro: Mario Melero López (C. Andalucía).

Campo. Estadio Balear

Hora: 20.00.